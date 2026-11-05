O impacto das eleições de meio de mandato dos EUA nas redes sociais
Levantamento da Nexus mostrou que disputa eleitoral gerou mais de 15,5 milhões de interações nas redes em 48 horas
Conhecidas como midterms, as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos movimentaram as redes sociais brasileiras nas últimas 48 horas.
É o que aponta o levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, que indica que, entre as 10h de terça-feira, dia da votação, e as 10h desta quinta-feira, foram registradas 179 mil menções em português ao pleito no X, no Facebook e no Instagram. O engajamento gerado pelas publicações superou 15,5 milhões de interações.
Somente no X, aproximadamente 82 mil usuários únicos publicaram conteúdos em português sobre as midterms durante o período analisado. O alcance dos posts feitos apenas no antigo Twitter chegou a 33,7 milhões de impressões.
Ainda que o X tenha concentrado o maior volume de postagens, o Instagram liderou com folga o engajamento do debate, respondendo por 81% das interações totais, seguido pelo X, com 10,5%, e pelo Facebook, com 8,5%.
O pico de postagens ocorreu entre as 9h e as 11h de quarta-feira, impulsionado pela consolidação da vitória dos democratas sobre os republicanos.
Na avaliação da Nexus, o envolvimento do público brasileiro no debate esteve em grande parte relacionado à política nacional. A vitória dos democratas e a consequente derrota atribuída ao presidente Donald Trump foram interpretadas nas redes brasileiras sob o prisma da polarização local, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sendo citado frequentemente como símbolo internacional de resistência contra a extrema direita e relatos de democratas norte-americanos fazendo o gesto do “L” durante a campanha.
Além disso, os debates envolveram o impacto do resultado sobre eventuais tarifas e sanções comerciais ao Brasil, além de especulações sobre políticas de imigração e deportação.