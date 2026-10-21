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Política

O impacto da batalha de sigilos entre Flávio e Lula no segundo turno

Disputa tem mais efeito retórico do que prático a poucos dias da votação, avalia cientista político

Por Redação 21 out 2026, 22h31
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O impacto da batalha de sigilos entre Flávio e Lula no segundo turno Priorize VEJA no Google

A troca de desafios entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro em torno da quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico virou mais um capítulo da disputa presidencial e passou a integrar a estratégia dos dois candidatos na reta final da campanha. Para o cientista político Cristiano Noronha, entrevistado por Marcela Rahal no programa VEJA em Foco, a batalha tem potencial limitado para alterar diretamente o resultado do segundo turno, já que os eleitores terão de decidir seus votos antes que os dados eventualmente revelados sejam conhecidos. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Flávio apresentou à Justiça Eleitoral uma autorização para a quebra de seus sigilos, condicionada à divulgação de informações de Marco Aurélio Santana, o Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula. O presidente, por sua vez, formalizou ao Tribunal Superior Eleitoral autorização para a quebra de seus próprios sigilos e os de familiares. Após o desafio de Flávio, integrantes da campanha petista afirmaram que não há oposição às condições sugeridas pelo adversário.

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Por que a disputa pode ter pouco efeito sobre o resultado?

Na avaliação de Noronha, a iniciativa dos candidatos se transformou em uma disputa de exposição pública, mas dificilmente produzirá consequências concretas para a decisão do eleitor antes da votação.

“Virou uma espécie de leilão, uma batalha entre esses dois candidatos, né?”, afirmou o cientista político. Para ele, Flávio decidiu aceitar o desafio depois que o assunto ganhou força nas redes sociais e aumentou a pressão sobre sua campanha.

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O prazo é um fator importante nessa avaliação. Como a eleição está próxima, Noronha considera que os eleitores deverão definir seus votos antes de conhecerem eventuais informações decorrentes da quebra de sigilos. Por isso, segundo ele, a iniciativa funciona mais como instrumento de discurso político do que como uma medida capaz de produzir efeitos imediatos sobre a escolha nas urnas.

Como o caso entrou na estratégia eleitoral?

O assunto ganhou destaque no debate entre os candidatos promovido pela Band. Noronha afirmou que o episódio se desenvolveu em um contexto de maior mobilização do PT nas redes sociais após o primeiro turno. Na avaliação do cientista político, o crescimento da repercussão digital aumentou a pressão sobre Flávio e contribuiu para que ele respondesse ao desafio.

A discussão, portanto, passou a funcionar como uma disputa de narrativa entre as campanhas. De um lado, a tentativa de explorar questionamentos envolvendo pessoas próximas ao presidente; de outro, a exigência de que informações relacionadas ao entorno de Flávio também sejam submetidas à mesma exposição.

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O tema pode fazer diferença em uma eleição apertada?

Embora considere limitado o impacto imediato da disputa, Noronha pondera que o cenário de forte competitividade impede descartar completamente seus efeitos. Em uma eleição apertada, temas que mobilizam o eleitorado podem ter alguma influência, ainda que não necessariamente provoquem uma mudança ampla de preferência.

O cientista político, porém, não acredita que a exploração do assunto, por si só, seja suficiente para levar um contingente expressivo de eleitores a mudar de posição. Segundo ele, o nível de consolidação das duas candidaturas é elevado, o que restringe a possibilidade de uma alteração significativa de última hora.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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