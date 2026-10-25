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Política

O horário de divulgação do resultado do segundo turno da eleição presidencial em 2022

Votação terminou com diferença de 2,1 milhões de votos para o petista

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 12h00
Lula x Bolsoanro
Lula e Jair Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR - Dado Galdieri/Bloomberg/Reprodução)
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O horário de divulgação do resultado do segundo turno da eleição presidencial em 2022 Priorize VEJA no Google

Neste domingo, 25 de outubro, os brasileiros voltam às urnas para escolher o presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. Há quatro anos, na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o vencedor foi conhecido às 19h56, no horário de Brasília, de 30 de outubro de 2022. Naquele momento, com 98,91% das urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerou matematicamente definida a vitória do petista.

A confirmação ocorreu duas horas e 56 minutos depois do encerramento da votação, às 17h. Até aquele instante, Lula havia recebido 59.563.912 votos, equivalentes a 50,83% dos válidos, enquanto Bolsonaro somava 57.675.427 votos, ou 49,17%.

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A diferença entre os dois candidatos era de aproximadamente 1,9 milhão de votos quando o resultado foi considerado irreversível. A apuração, no entanto, ainda não estava concluída.

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Quando terminou a apuração da eleição de 2022?

Embora a vitória de Lula tenha sido definida antes das 20h de domingo, a totalização de todas as seções eleitorais foi concluída à 0h18 de segunda-feira, 31 de outubro de 2022.

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O Amazonas foi o último estado a concluir a totalização. Ao final do processo, haviam sido apuradas 472.075 seções eleitorais em todo o país.

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Com 100% das seções totalizadas, Lula terminou a disputa com 60.345.999 votos, o equivalente a 50,90% dos votos válidos. Bolsonaro recebeu 58.206.354 votos, ou 49,10%.

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A diferença final foi de 2.139.645 votos, correspondente a 1,8 ponto percentual. O resultado garantiu a Lula um terceiro mandato como presidente da República, depois de ter governado o país entre 2003 e 2010.

Quantos brasileiros votaram no segundo turno de 2022?

Segundo os números finais da Justiça Eleitoral, 124.252.796 eleitores compareceram às urnas no segundo turno de 2022, o equivalente a 79,41% do eleitorado apto a votar.

O país tinha 156.454.011 eleitores habilitados. A abstenção foi de 20,59%, com 32.200.558 pessoas que deixaram de votar.

Foram contabilizados 118.552.353 votos válidos, além de 3.930.765 votos nulos e 1.769.678 votos em branco.

O resultado marcou a derrota de Bolsonaro, que disputava a reeleição, e o retorno de Lula à Presidência da República após doze anos.

A eleição de 2026 terá o resultado divulgado no mesmo horário?

O horário em que o vencedor foi definido em 2022 não estabelece uma previsão para o segundo turno de 2026.

Na disputa de quatro anos atrás, o TSE conseguiu determinar matematicamente o eleito quando ainda faltava apurar pouco mais de 1% das urnas. Isso ocorreu porque os votos restantes já não seriam suficientes para alterar o vencedor.

A definição de uma eleição presidencial, portanto, não depende necessariamente da totalização de todas as seções eleitorais. O resultado pode ser considerado matematicamente irreversível antes de a apuração chegar a 100%.

Neste domingo, o horário em que o próximo presidente será conhecido dependerá do andamento da contagem e da diferença de votos entre os candidatos.

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Eleições 2022
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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