O horário da divulgação do resultado do primeiro turno da eleição presidencial em 2022

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As eleições de 2026 terão seus primeiros resultados divulgados a partir das 17h, horário de Brasília, seguindo o modelo de 2022. Entenda como funciona o processo de apuração dos votos, por que o horário exato da definição do resultado pode variar e o que a experiência passada nos ensina sobre o ritmo da contagem. Acompanhe a dinâmica da totalização.

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O resultado do primeiro turno da eleição presidencial de 2022 foi definido por volta das 21h36 do domingo, 2 de outubro. Naquele momento, com 97,51% das seções eleitorais totalizadas, já estava matematicamente confirmado que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputariam o segundo turno.

A referência de quatro anos atrás ajuda o eleitor que acompanha a apuração deste domingo, 4 de outubro de 2026, a entender o ritmo da divulgação dos votos. Isso não significa, porém, que o resultado da disputa presidencial deste ano será conhecido no mesmo horário. A velocidade da totalização depende do processamento dos boletins de urna e do andamento da apuração em todo o país.

O que já está definido é o ponto de partida: assim como ocorreu em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começará a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, logo depois do encerramento da votação.

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A que horas começou a apuração em 2022?

Em 2022, a divulgação dos votos também foi liberada às 17h, horário de Brasília. A eleição daquele ano marcou a adoção do horário unificado para o encerramento da votação em todo o país, o que permitiu que os resultados para presidente começassem a ser apresentados nacionalmente a partir do mesmo momento.

Pouco mais de quatro horas e meia depois, às 21h36, o cenário presidencial já estava matematicamente definido. Naquele instante, 97,51% das seções tinham sido totalizadas. Lula aparecia com 47,91% dos votos válidos e Bolsonaro, com 43,65%, resultado que confirmou a realização de um segundo turno.

A totalização de 100% das seções, no entanto, demorou mais. O processo só foi concluído às 10h27 de terça-feira, 4 de outubro, com a chegada dos dados da última seção pendente, localizada em Coari, no Amazonas. O desfecho da disputa presidencial, portanto, já era conhecido desde a noite de domingo, mesmo sem a contabilização integral das seções.

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Que horas será a votação no domingo?

Neste domingo, as seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país. A partir das 17h, o TSE libera a divulgação dos resultados, inclusive para presidente da República.

Os dados passam a ser atualizados à medida que os boletins de urna são recebidos e processados pelos sistemas da Justiça Eleitoral. O eleitor poderá acompanhar continuamente tanto os votos dos candidatos quanto o percentual de seções já totalizadas.

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É possível saber a que horas sairá o resultado de 2026?

Não há um horário previamente determinado para que o resultado da eleição presidencial esteja matematicamente definido. As 17h marcam o início da divulgação, e não a conclusão da apuração.

A eleição de 2022 oferece apenas uma referência histórica: naquele primeiro turno, foram necessárias cerca de quatro horas e meia desde o início da divulgação para que estivesse confirmado que a disputa presidencial iria ao segundo turno.

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Em 2026, o momento da definição dependerá da evolução da totalização ao longo da noite.