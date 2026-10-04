🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Política

O horário da divulgação do resultado do primeiro turno da eleição presidencial em 2022

TSE começa a divulgar a apuração a partir das 17h deste domingo, 4 de outubro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 12h00
SÌO PAULO, SP - 03/10/2010: ELEIÍES/ SP - Votao no colgio eleitoral Liceu Corao de Jesus, na regio central de SP, na manhdeste domingo, primeiro turno das Eleies 2010. (Foto: Edson Lopes Jr./Folhapress)
Urna Eletrônica (Edson Lopes Jr./Folhapress//)
Continua após publicidade
O horário da divulgação do resultado do primeiro turno da eleição presidencial em 2022 Priorize VEJA no Google

O resultado do primeiro turno da eleição presidencial de 2022 foi definido por volta das 21h36 do domingo, 2 de outubro. Naquele momento, com 97,51% das seções eleitorais totalizadas, já estava matematicamente confirmado que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputariam o segundo turno.

A referência de quatro anos atrás ajuda o eleitor que acompanha a apuração deste domingo, 4 de outubro de 2026, a entender o ritmo da divulgação dos votos. Isso não significa, porém, que o resultado da disputa presidencial deste ano será conhecido no mesmo horário. A velocidade da totalização depende do processamento dos boletins de urna e do andamento da apuração em todo o país.

O que já está definido é o ponto de partida: assim como ocorreu em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começará a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília, logo depois do encerramento da votação.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

A que horas começou a apuração em 2022?

Em 2022, a divulgação dos votos também foi liberada às 17h, horário de Brasília. A eleição daquele ano marcou a adoção do horário unificado para o encerramento da votação em todo o país, o que permitiu que os resultados para presidente começassem a ser apresentados nacionalmente a partir do mesmo momento.

Pouco mais de quatro horas e meia depois, às 21h36, o cenário presidencial já estava matematicamente definido. Naquele instante, 97,51% das seções tinham sido totalizadas. Lula aparecia com 47,91% dos votos válidos e Bolsonaro, com 43,65%, resultado que confirmou a realização de um segundo turno.

A totalização de 100% das seções, no entanto, demorou mais. O processo só foi concluído às 10h27 de terça-feira, 4 de outubro, com a chegada dos dados da última seção pendente, localizada em Coari, no Amazonas. O desfecho da disputa presidencial, portanto, já era conhecido desde a noite de domingo, mesmo sem a contabilização integral das seções.

Continua após a publicidade

Que horas será a votação no domingo?

Neste domingo, as seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país. A partir das 17h, o TSE libera a divulgação dos resultados, inclusive para presidente da República.

Os dados passam a ser atualizados à medida que os boletins de urna são recebidos e processados pelos sistemas da Justiça Eleitoral. O eleitor poderá acompanhar continuamente tanto os votos dos candidatos quanto o percentual de seções já totalizadas.

Continua após a publicidade

É possível saber a que horas sairá o resultado de 2026?

Não há um horário previamente determinado para que o resultado da eleição presidencial esteja matematicamente definido. As 17h marcam o início da divulgação, e não a conclusão da apuração.

A eleição de 2022 oferece apenas uma referência histórica: naquele primeiro turno, foram necessárias cerca de quatro horas e meia desde o início da divulgação para que estivesse confirmado que a disputa presidencial iria ao segundo turno.

Continua após a publicidade

Em 2026, o momento da definição dependerá da evolução da totalização ao longo da noite. 

Publicidade
TAGS:
Eleições 2022
Eleições 2026
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).