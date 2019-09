“O homem é forte”, escreve Sergio Moro, após visita a Bolsonaro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, visitou o presidente t neste domingo. Moro foi ao hospital Vila Nova Star, em São Paulo, acompanhado da esposa Rosângela Moro, e aproveitou para fazer uma foto com o presidente e a primeira-dama, Michele Bolsonaro.

Os quatro aparecem na foto publicada no tuíte do ministro no fim da tarde. Em texto formal, como é seu estilo, Moro escreveu: “Visita ao Sr. Presidente e à Sra. Primeira-Dama. Conversa agradável. Presidente recupera-se muito bem. O homem é forte”.