Os governadores de Minas não dão bola para a menor cidade do país

Uma reportagem publicada na edição impressa de VEJA mostra as curiosidades da eleição na menor cidade do Brasil. Serra da Saudade, no interior de Minas Gerais, tem apenas 833 habitantes, 14 ruas, 317 casas, um posto de saúde, uma escola e duas igrejas. O município não tem farmácia e nem posto de gasolina. Em outubro, o pleito deve ter apenas um candidato, ou seja, também não haverá disputa. Há outras particularidades.

Distante cerca de 250 quilômetros de Belo Horizonte, a cidade não desperta muita atenção nem mesmo dos políticos do estado. São poucos os moradores que se recordam quando foi a última vez que um governador esteve no município. O atual, Romeu Zema, nunca pisou lá.

“Eu até tentei contatos com Zema para convidá-lo para uma visita, mas sem sucesso. Seria bacana ter um governador que desse atenção desde a maior cidade de Minas até a menor, né? Infelizmente isso não acontece”, lamentou Tiago Alves (Podemos), que está prestes a concluir seu primeiro mandato de vereador no município. Procurado pela reportagem, o governador não se manifestou até o momento.

Moradores e políticos mais antigos contam que o último governador a colocar os pés em Serra da Saudade foi Eduardo Azeredo (PSDB), que comandou o estado entre 1995 e 1998. Em 2010, Fernando Pimentel (PT) chegou a visitar o município, mas quando era candidato ao Senado. O petista governou Minas entre 2015 e 2019.

Política do revezamento familiar

Além de Tiago Alves, a Câmara Municipal de Serra da Saudade possui outros oito parlamentares – cinco filiados ao PP e quatro ao Podemos. Todos são amigos do prefeito Alaor Machado (PP), pecuarista que comanda o município pela quinta vez. A primeira delas aconteceu em 1992. Desde então, Machado revezou-se no cargo com a sua então mulher Neusa Ribeiro. Os dois se divorciaram em 2004, mas mantiveram a amizade e passaram a se alternar no comando da pequena cidade. Neusa Ribeiro foi prefeita por oito anos, entre 2008 e 2016.

Hoje, a ex-mulher do atual prefeito é a única pré-candidata à prefeita no município. Ela espera conquistar 1100 votos nas eleições deste ano. A cidade tem mais eleitores do que habitantes: são 1295 votantes. Isso acontece porque muitos moradores se mudam para outros lugares e mantêm o domicílio eleitoral em Serra da Saudade.