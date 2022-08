O gol de honra de Ciro na goleada sofrida para Lula e Bolsonaro

Em sua quarta candidatura presidencial, Ciro Gomes (PDT) ainda não alcançou a casa dos dois dígitos em intenções de voto e está bem atrás dos líderes das pesquisas, Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). O ex-ministro também não conseguiu se firmar como um nome com potencial para romper a polarização, tanto que nenhum partido se aliou a ele na corrida ao Palácio do Planalto. Faltam-lhe, até agora, votos e parceiros políticos.

Em meio a tanta desvantagem, Ciro teve, enfim, uma notícia positiva. Entre os três candidatos mais bem colocados nas pesquisas, ele colheu a melhor reação a sua entrevista ao Jornal Nacional nas redes sociais. Segundo levantamento da Quaest, 54% das menções a Ciro durante a exibição de sua entrevista foram positivas, considerando-se postagens no Twitter, Instagram e Facebook, e 46% foram negativas. Ele foi o único a ter um saldo positivo.

No caso de Lula, as menções positivas ao petista durante a entrevista dele ao JN foram de 48%, e as negativas de 52%. Bolsonaro ficou com um saldo negativo bem maior: 35% de menções positivas e 65% de menções negativas. A boa notícia para Ciro para por aí, e ele continua muito distante dos favoritos no quesito capacidade de mobilização. De acordo com a Quaest, 2 milhões de pessoas foram impactadas por postagens sobre a entrevista do ex-ministro durante a exibição do programa. Nos casos de Lula e Bolsonaro foram, respectivamente, 15 milhões de pessoas e 9 milhões de pessoas.