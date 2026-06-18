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Política

O gesto público do governo Lula para contemplar Motta e Alcolumbre

Responsável pela articulação política do governo no Legislativo, José Guimarães diz que chefes do Congresso são parceiros do país e do Poder Executivo

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 11h22 | Atualizado em 18 jun 2026, 11h23
CLIMA DE TENSÃO - Autoridades: confissões de criminosos podem atingir personagens dos Três Poderes da República
Ministro José Guimarães ao lado de Lula, Alckmin, Alcolumbre e Motta (CanalGov/Reprodução)
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Atuante na busca por uma melhora da relação do governo Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pela manutenção da lua de mel com o presidente da Câmara, Hugo Motta, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, foi às redes sociais para fazer um gesto público ao amapaense e ao paraibano.

Responsável pela articulação política do governo no Legislativo, o auxiliar de Luiz Inácio Lula da Silva escreveu que chefes do Congresso são parceiros do país e do Poder Executivo.

Nos bastidores, Guimarães tem tentado viabilizar uma reaproximação entre Lula e Alcolumbre, que vivem uma crise sem precedentes desde novembro do ano passado. Derrotas amargas foram impostas ao Executivo pelos senadores nos últimos meses.

Em paralelo, o ministro teria arrancado um compromisso de Motta para preservar as contas públicas às vésperas das eleições. O presidente da Câmara teria garantido que não levará adiante as pautas-bomba aprovadas pelo Senado na semana passada.

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, alertou Alcolumbre sobre os impactos das propostas e tentou evitar o avanço das medidas. O presidente do Senado, porém, não deu ouvidos e submeteu os projetos à apreciação horas após a conversa com o chefe da equipe econômica.

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