O gesto de solidariedade entre dois alvos do fogo amigo petista

Os ministros José Múcio Monteiro (Defesa) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) são velhos conhecidos. No segundo mandato de Lula, Múcio era o articulador político do governo e comandava a pasta hoje chefiada por Padilha, que na época era seu subordinado. Naquele período, petistas poderosos reclamavam de Múcio sempre que podiam, responsabilizando-o até por vazamento de informações. Ele era um dos alvos preferenciais do fogo amigo.

Na atual gestão, a situação é parecida. Depois da invasão e depredação da sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro, petistas e aliados de Lula fizeram pressão para que Múcio fosse demitido da Defesa, mas fracassaram. Setores do PT também mantêm artilharia pesada contra Alexandre Padilha, culpando-o pela dificuldade para a formação de uma base governista especialmente na Câmara dos Deputados. Se dependesse do presidente da Casa. Arthur Lira, e de expoentes do Centrão, Padilha seria substituído no ministério pelo deputado petista José Guimarães, líder do governo.

As dificuldades nas negociações entre Planalto e Congresso são notórias e foram tratadas na última reunião ministerial conduzida por Lula. Conhecido pelo tom conciliador e a fala mansa, Múcio, apesar de não ser mais responsável pelo tema, pediu a palavra e saiu em defesa de Padilha. Em linhas gerais, Múcio disse que os problemas na articulação não estão relacionados ao desempenho de ministro A ou B, mas a uma mudança profunda no sistema.

Nos dois primeiros mandatos de Lula, os parlamentares precisavam pedir ao governo a liberação de emendas para seus redutos eleitorais. Eles viviam de passar o chapéu na Esplanada. A gestão Bolsonaro mudou essa lógica com o chamado orçamento secreto, pelo qual deputados e senadores assumiram a destinação dos recursos. O Congresso foi empoderado e, mesmo com o fim do orçamento secreto, exige manter a primazia sobre a liberação de verbas públicas.

Esse seria o ponto central da questão. Daí a solidariedade a Padilha, manifestada na frente de José Guimarães, que também estava presente à reunião.