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Política

O gesto de Lula para ampliar ofensiva por avanço de matérias prioritárias no Congresso

Presidente convidou Motta para acompanhá-lo em viagem ao Rio Grande do Norte nesta quinta-feira

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 16h30 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h31
Hugo Motta e Lula
Hugo Motta e Lula - 12/05/2026 (EVARISTO SA/AFP)
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O gesto de Lula para ampliar ofensiva por avanço de matérias prioritárias no Congresso Priorizar nos meus resultados Google

De olho na semana de esforço concentrado do Congresso Nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o presidente da Câmara, Hugo Motta, para acompanhá-lo em viagem ao Rio Grande do Norte nesta quinta-feira.

No início da semana, o petista esteve com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em agenda no Amapá.

Ambas as iniciativas fazem parte da ofensiva do presidente para aumentar as chances de matérias prioritárias para o Palácio do Planalto avançarem na última semana de votações do Legislativo antes das eleições.

É o caso da MP do fim da taxa das blusinhas, considerada uma medida que agrada o eleitorado, que precisa ser votada em setembro para não perder a validade.

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A previsão é que a comissão mista que analisará a proposição seja instalada em 1 de setembro. Depois que o colegiado aprovar, ela ainda precisará receber o aval dos parlamentares nos plenários da Câmara e do Senado, o que precisará ser feito em três dias para as regras continuarem válidas.

Deputados e senadores irão a Brasília entre 31 de agosto e 3 de setembro para uma última semana de votações antes do processo eleitoral.

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