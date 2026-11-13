O fogo amigo no PT que pode dificultar o ajuste fiscal de Lula

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O pacote fiscal de Lula pode enfrentar resistência até mesmo do próprio PT na Câmara. O editor de VEJA, José Benedito da Silva, analisa que, embora o PL tenha sido o principal opositor no Senado, o governo terá o desafio de convencer parlamentares de esquerda e aliados, já que medidas como essa nunca encontram unanimidade, e o próprio presidente não demonstra total empenho.

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A resistência ao pacote fiscal de Lula pode vir do próprio PT quando a proposta chegar à Câmara. Na avaliação do editor de VEJA José Benedito da Silva, o PL concentrou a maior parte dos votos contrários ao ajuste no Senado, mas o governo também terá de convencer parlamentares de esquerda, inclusive petistas, a apoiar as medidas (este texto é um resumo do vídeo acima).

“O principal obstáculo para o Lula e para o governo talvez não esteja nem no PL, não é? Está no próprio partido”, afirmou José Benedito no Os Três Poderes, apresentado por Ricardo Ferraz nesta sexta-feira, 13.

Os desafios do governo Lula 4

Por que os votos do PL chamaram a atenção?

José Benedito apontou um contraste entre a campanha presidencial e a votação do pacote. Segundo ele, o grupo político que mais defendeu o corte de gastos durante a eleição foi também o que mais votou contra a proposta de ajuste. Na leitura do editor, os parlamentares do PL consideraram o texto apresentado pelo governo inadequado.

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Onde pode surgir o fogo amigo no PT?

Na Câmara, José Benedito prevê que parte dos deputados petistas e de outras legendas de esquerda se oponha a medidas do pacote. “Esse tipo de medida nunca encontra unanimidade dentro dos partidos de esquerda”, disse. Na avaliação dele, a resistência é uma dificuldade adicional para o Planalto: mesmo entre aliados, o apoio ao ajuste não está assegurado.

Qual será o papel de Lula na negociação?

Além da resistência nas bancadas, José Benedito questionou a disposição do presidente de defender o pacote. “O próprio presidente não me parece tão empenhado assim em fazer valer isso aí”, afirmou. Na leitura do editor, o governo chega à próxima etapa da tramitação com dois desafios: enfrentar a oposição e construir apoio dentro da própria base.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.