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Política

O fogo amigo do PT no caso Marcola e a bomba para Lula nas investigações sobre Lulinha

Em 'Os Três Poderes', editores apontam “confusão doméstica” após revelação de repasse feito por lobista a ex-chefe de gabinete

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 15h23
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O fogo amigo do PT no caso Marcola e a bomba para Lula nas investigações sobre Lulinha Priorizar nos meus resultados Google

O caso envolvendo Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, abriu uma nova frente de desgaste para a campanha do presidente Lula e expôs uma disputa dentro do próprio PT. Ex-chefe de gabinete do presidente e integrante da campanha de reeleição, Marcola deixou a equipe depois da revelação de que recebeu 249.000 reais da lobista Roberta Luchsinger, próxima de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. No programa Os Três Poderes, apresentado por Ricardo Ferraz, o colunista Robson Bonin e a editora Laryssa Borges destacaram que o episódio combina suspeitas investigadas no caso do INSS, relações próximas ao Palácio do Planalto e um componente de “fogo amigo” entre petistas (este texto é um resumo do vídeo acima).

Marcola admitiu o recebimento do dinheiro, mas negou irregularidades e afirmou que a transferência correspondia a um empréstimo pessoal. Segundo Ferraz, a suspeita é de que Roberta atuaria com Marcola para favorecer interesses ligados a Lulinha no governo.

Por que o caso de Marcola provoca tensão dentro do PT?

Para Bonin, a importância do episódio está também no lugar ocupado por Marcola no entorno presidencial. O colunista de Radar definiu o ex-chefe de gabinete como uma figura central por conhecer as pessoas que circulam e se aproximam de Lula. Mais recentemente, segundo ele, Marcola havia assumido o controle da agenda do presidente na campanha, ampliando seu poder dentro da estrutura eleitoral.

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É justamente aí que aparece o componente de “fogo amigo”. Bonin afirmou que VEJA revelou uma nota atribuindo a setores do próprio PT o vazamento da informação sobre o dinheiro recebido por Marcola. Segundo sua análise, o episódio já seria conhecido por Lula havia algum tempo, mas veio a público depois que o auxiliar ganhou espaço na campanha. “Havia assumido todo o controle da agenda do Lula e isso incomodou muita gente dentro da campanha”, afirmou. Na avaliação do colunista, a disputa envolve tanto a condução da candidatura quanto o controle de parcelas do orçamento eleitoral petista. “Então começa com uma confusão doméstica para o presidente Lula administrar.”

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Por que a versão do empréstimo é questionada?

Bonin também chamou atenção para a explicação apresentada por Marcola. O comentarista afirmou que, diante da remuneração recebida pelo então auxiliar presidencial, haveria alternativas convencionais para obter crédito, mas ele teria optado por recorrer justamente a uma lobista investigada por sua atuação nos bastidores do governo e por sua relação com Lulinha.

Laryssa afirmou que a versão tampouco convenceu internamente. “Ninguém no PT comprou essa história de que é um empréstimo”, disse. A editora destacou ainda as diferentes respostas dadas por Lula diante do episódio. Segundo ela, o presidente primeiro questionou quem nunca havia precisado recorrer a um empréstimo de um amigo, depois afirmou desconhecer o caso e que cada envolvido deveria responder por seus atos e, por fim, ressaltou a autonomia da Polícia Federal.

Como Lulinha entra no centro do desgaste?

Na avaliação de Bonin, as informações que emergem das investigações ampliam o problema político porque aproximam o episódio do filho do presidente. “É um caso controverso com o presidente Lula, porque ele não consegue explicar o que o filho vem fazendo”, afirmou o colunista.

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Durante o programa, Ferraz também apresentou um áudio atribuído a Roberta no qual ela conversa sobre a preparação de uma casa em Brasília para receber “seu Fábio”. Segundo o apresentador, o imóvel seria utilizado por Lulinha durante passagens pela capital federal. Para os comentaristas, a sucessão de revelações aumenta a dificuldade da campanha de Lula de manter o assunto distante da disputa presidencial.

Por que Alfredo Gaspar ganha importância nesse cenário?

Laryssa avaliou que o caso também ajuda a explicar o peso eleitoral de Alfredo Gaspar como vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Segundo ela, Gaspar teve acesso, durante os trabalhos da comissão parlamentar sobre o INSS, a informações relacionadas tanto a Roberta quanto a Lulinha e chegou a colher depoimentos que poderiam ser explorados politicamente contra o filho do presidente.

“Ele é um arquivo vivo e ele é uma bomba-relógio que a campanha do Flávio Bolsonaro pretende utilizar”, afirmou Laryssa. A avaliação reforça a expectativa de que as suspeitas envolvendo o entorno de Lula e seu filho sejam levadas ao centro da campanha. Ao mesmo tempo, na leitura dos participantes do Os Três Poderes, Lula terá de administrar uma crise que não se limita à ofensiva dos adversários: parte dela nasceu das próprias disputas internas do PT.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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