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Política

O foco dos EUA é a eleição brasileira, diz professor sobre tensões entre Lula, Milei e Trump

Especialista afirma que tensão com Washington e Buenos Aires tem forte componente político e deve influenciar o debate eleitoral brasileiro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 13h42 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h37
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O foco dos EUA é a eleição brasileira, diz professor sobre tensões entre Lula, Milei e Trump Priorizar nos meus resultados Google

A escalada das tensões diplomáticas entre o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina ganhou novos contornos políticos com a decisão do governo Trump de revogar visto de embaixadora brasileira – e deve repercutir diretamente na campanha presidencial. A avaliação foi feita pelo professor de Relações Internacionais Lier Ferreira durante entrevista ao programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol. Segundo o especialista, os recentes episódios ultrapassam o campo estritamente diplomático e se inserem em um contexto de disputa política ligado às eleições brasileiras (este texto é um resumo do vídeo acima).

A entrevista ocorreu após o governo brasileiro anunciar o rebaixamento das relações diplomáticas com a Argentina e reagir à decisão dos Estados Unidos de revogar o visto da embaixadora.

Por que a crise diplomática ganhou dimensão política?

Na avaliação de Lier Ferreira, os episódios recentes não podem ser analisados apenas sob a ótica das relações exteriores. “O que nós estamos vendo nesse momento é que essa tensão tem como pano de fundo as eleições que se avizinham no Brasil.”

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Segundo o professor, a justificativa apresentada pelos EUA para revogar o visto da embaixadora brasileira baseia-se no princípio da reciprocidade, diante da demora na concessão do agreement ao indicado norte-americano para a embaixada em Brasília. Para ele, porém, o contexto político amplia o significado dessas medidas. “Ela expressa uma proposta dos Estados Unidos em, de alguma forma, interferir no processo eleitoral brasileiro.”

Ainda segundo Lier, o tema tende a ser explorado pelos candidatos durante a campanha presidencial.

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As polêmicas medidas de Donald Trump

Qual é o papel de Marco Rubio nesse cenário?

Durante a entrevista, o editor José Benedito da Silva questionou o professor sobre a atuação do secretário de Estado americano, Marco Rubio, e sua influência na política para a América Latina. Na resposta, Lier afirmou que Rubio ocupa posição central na atual estratégia diplomática dos Estados Unidos. “Além de chefiar a diplomacia americana, ele passa a personalizar as disputas com o Brasil.”

Segundo o professor, o foco da política externa norte-americana estaria voltado para o processo político brasileiro. “Essa crise não é só diplomática ou comercial; ela é verdadeiramente uma crise política e simbólica.”

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Na avaliação apresentada no programa, Rubio amplia o conflito ao transformar disputas diplomáticas em embates de caráter político.

Como o professor interpreta a estratégia dos Estados Unidos?

Ao responder ao questionamento de José Benedito, Lier Ferreira relacionou os acontecimentos recentes ao que chamou de uma nova doutrina de segurança anunciada pelos Estados Unidos.

Na sua leitura, o Brasil ocupa posição central nesse processo. “O foco dos Estados Unidos hoje no processo político-eleitoral está sobre o Brasil.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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