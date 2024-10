O ex-jogador do Flamengo eleito prefeito no interior de Minas Gerais

Neste primeiro turno da eleição municipal, o PT conseguiu eleger mandatários em 248 municípios Brasil afora. Entre eles, está Recreio, uma pequena cidade de 11.007 habitantes, segundo o Censo 2022, o mais recente até aqui. Para governar a população do lugar, situado na Zona da Mata de Minas Gerais, foi eleito com 51,16 % dos votos um personagem conhecido da torcida do Flamengo: o ex-jogador Léo Medeiros, aos 43 anos, que passou pelo clube entre 2006 e 2010.

Na Gávea, Medeiros ficou marcado por integrar a leva de atletas que chegou ao Flamengo em um ‘pacote de reforços’ vindos do Ipatinga, depois de o clube mineiro vencer o campeonato estadual no ano anterior. No Rubro-Negro, fez 67 jogos, marcou oito gols, foi campeão carioca e levou duas vezes a Taça Guanabara, mas não convenceu.

Na eleição da cidade mineira, concorreu apenas com um adversário, Dilson Coimbra, do Republicanos. A disputa foi acirrada: Medeiros teve 3.430 votos, enquanto Coimbra registrou 3.274 votos. A vitória teve a contribuição majoritária de seu partido, que financiou sua campanha com 120 mil reais.

Na carreira, além do Flamengo, teve verdadeira peregrinação pelo mundo do futebol até encerrar sua carreira, em 2014: começou no Cruzeiro, em 2001, e passou por Ceará, Athletico Paranaense, Bahia, Brasil de Pelotas, Guarani (MG), Remo, Rio Verde (GO), CSA, e Nacional (MG).