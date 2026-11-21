Um eventual retorno de Rui Costa para a Casa Civil ou a sua escalação para qualquer pasta na nova gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva são vistos como um verdadeiro pesadelo entre os atuais e os virtuais ocupantes de postos na Esplanada no governo Lula 4.

O perfil centralizador do ex-ministro não agradou no atual mandato e sua recondução ao primeiro escalão poderia afastar muita gente de fazer parte da equipe ministerial ou de compor com o petista no novo mandato.

A aversão à figura de Costa já chegou à mesa de Lula. O petista sabe que a Casa Civil e quem está à frente dela será a chave da adesão de partidos de centro de forma mais consistente em seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

Ainda que o nome do ex-titular da Casa Civil não apareça entre os mais cotados para nenhuma pasta, a sua atuação nos bastidores tem preocupado.

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Antes mesmo de ser eleito para o Senado, Costa já indicava a interlocutores baianos que mirava uma cadeira na Esplanada caso Lula fosse reeleito.

Ao amarrar Ronaldo Carletto como primeiro suplente em sua chapa, o ex-ministro garantiu que não tinha qualquer pretensão de pisar na Casa Legislativa.