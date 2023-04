O eterno nó da articulação política de qualquer governo

Vencida a marca de 100 dias de mandato, o presidente Lula ainda enfrenta dificuldades para organizar uma base parlamentar no Congresso, onde colecionou uma série de contratempos na semana passada, inclusive para garantir quórum mínimo ao início do trabalho de comissões que analisarão projetos considerados prioritários pelo governo.

Deputados de partidos de centro que estão dispostos a apoiar o governo reclamam que seus pedidos não são atendidos, especialmente os de cargos na máquina pública e de liberação de verbas para seus redutos eleitorais. Em comum, alegam que há muita promessa na mesa de negociação e criticam a atuação do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o responsável pela articulação com o Legislativo. A queixa é de que Padilha conversa muito mas resolve pouco.

Em sua segunda passagem pelo cargo, o ministro enfrenta as mesmas agruras pelas quais passaram os seus antecessores na função. O problema é que o articulador político do governo, de qualquer governo, pode até costurar acordos, mas estes só são consumados se o presidente da República concordar e mandar cumprir o combinado. No caso de gestões do PT, essa regra é ainda mais rígida, já que Lula tende a centralizar todas as decisões.

Alvo de reclamações até de setores do PT, Padilha costuma entoar um discurso otimista, dizendo que a pauta governista será aprovada. Do outro lado do balcão, parlamentares preparam nos bastidores um plano para derrotar o governo numa votação de interesse do Planalto. Só Lula, com sua caneta presidencial, pode desatar esse nó.