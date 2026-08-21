‘O estrago já está feito’: como o caso Lulinha deve abalar a disputa Lula x Flávio
No programa 'Os Três Poderes', editor de VEJA aponta estratégia para associar suspeitas envolvendo filho de Lula às fraudes contra aposentados
As revelações envolvendo Lulinha devem ocupar um lugar central na ofensiva eleitoral da oposição contra o presidente Lula. No programa Os Três Poderes, de VEJA+TV, apresentado por Ricardo Ferraz, o editor José Benedito da Silva avaliou que o caso já produz desgaste político e deverá ser explorado por candidatos de diferentes cargos. A estratégia, segundo ele, tende a ir além das suspeitas de tráfico de influência: a oposição deverá tentar associá-las ao escândalo do INSS, tema que Benedito considera de forte apelo eleitoral (este texto é um resumo do vídeo acima).
A análise ocorreu durante debate que contou também com a participação dos editores Laryssa Borges e Diogo Schelp. Para José Benedito, o momento das revelações é especialmente delicado porque a eleição está próxima, enquanto eventuais respostas definitivas das investigações podem levar mais tempo. “O que importa agora nem é mais o resultado da investigação, mas é toda essa fumaça que foi levantada”, afirmou. “Eu acho que o estrago já está feito.”
Por que o caso Lulinha pode pesar na campanha?
José Benedito afirmou que não há dúvida de que o caso será uma das “pontas de lança” da estratégia eleitoral bolsonarista. Na avaliação do editor, um sinal dessa prioridade foi a escolha do deputado Alfredo Gaspar para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro.
Gaspar, segundo lembrou Benedito, foi relator da comissão que investigou o escândalo do INSS e direcionou parte de sua atuação para Lulinha. Para o editor, a presença dele na chapa já indicava que o tema seria incorporado à ofensiva contra o governo durante a campanha.
Agora, com as revelações discutidas no programa, Benedito considera que a oposição ganhou mais material para sustentar esse ataque. “É óbvio que é uma grande arma para ser usada por Flávio. E eles vão usar”, disse.
O desafio do governo, na avaliação dele, será administrar o impacto político antes que as investigações produzam conclusões. “Como fazer com que os danos eleitorais sejam menores?”, questionou Benedito ao descrever o problema enfrentado pela campanha governista.
Por que o escândalo do INSS entra nessa estratégia?
A segunda frente apontada pelo editor envolve justamente a tentativa de unir as suspeitas relacionadas a Lulinha ao caso do INSS. Benedito considera essa associação eleitoralmente mais poderosa porque envolve acusações relacionadas a aposentados e pensionistas. “A oposição vai tentar fazer essa conexão entre o roubo dos aposentados e as traficâncias do Lulinha ali nos bastidores de Brasília”, afirmou.
Benedito ressaltou que essa construção é uma estratégia política da oposição. Ao comentar as acusações levantadas durante o programa, inclusive em relação a recursos da saúde, ele ponderou que determinadas afirmações não significam necessariamente que tenha havido desvio desses recursos. O ponto, segundo sua análise, é que os adversários do governo buscarão reunir diferentes episódios numa mesma narrativa eleitoral.
Quem deve explorar o caso durante a eleição?
A avaliação de Benedito é que o assunto não ficará restrito à disputa presidencial. “Esse tema vai ser usado à exaustão”, afirmou. Segundo ele, candidatos da oposição aos governos estaduais, ao Senado e à Câmara também deverão incorporar o caso a seus discursos.
Nesse cenário, o senador Carlos Viana tende a ganhar espaço. Durante o programa, foi exibida uma declaração em que ele defendeu novas investigações parlamentares e prometeu buscar respostas sobre as suspeitas caso tenha condições políticas para fazê-lo.
Para Benedito, a posição de Viana está ligada tanto à sua atuação anterior na comissão do INSS quanto à própria campanha eleitoral. “Lulinha vai ser uma palavra muito usada na eleição”, disse.
Qual será o papel de Alfredo Gaspar e Carlos Viana?
José Benedito apontou os dois como personagens relevantes para a construção dessa ofensiva. Viana esteve à frente da comissão do INSS, enquanto Gaspar atuou como relator e agora integra a chapa de Flávio Bolsonaro.
O editor lembrou que os trabalhos da comissão foram marcados por embates entre oposição e governo sobre o direcionamento das apurações. Na leitura apresentada por Benedito, Viana e Gaspar buscaram conduzir parte das investigações na direção do governo Lula, enquanto governistas defendiam uma apuração mais ampla.
Com a campanha eleitoral em curso, essa experiência deverá ser recuperada politicamente. “Essa é a estratégia que está desenhada”, resumiu o editor.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.