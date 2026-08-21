‘O estrago já está feito’: como o caso Lulinha deve abalar a disputa Lula x Flávio

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O caso Lulinha se torna um ponto central na estratégia eleitoral da oposição contra o presidente Lula. Editores de VEJA avaliam que o desgaste político já é significativo, e a oposição tentará associar as suspeitas ao escândalo do INSS, um tema de forte apelo. As revelações chegam em momento delicado, próximo às eleições, gerando um “estrago” que o governo terá de gerenciar antes de conclusões definitivas das investigações.

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As revelações envolvendo Lulinha devem ocupar um lugar central na ofensiva eleitoral da oposição contra o presidente Lula. No programa Os Três Poderes, de VEJA+TV, apresentado por Ricardo Ferraz, o editor José Benedito da Silva avaliou que o caso já produz desgaste político e deverá ser explorado por candidatos de diferentes cargos. A estratégia, segundo ele, tende a ir além das suspeitas de tráfico de influência: a oposição deverá tentar associá-las ao escândalo do INSS, tema que Benedito considera de forte apelo eleitoral (este texto é um resumo do vídeo acima).

A análise ocorreu durante debate que contou também com a participação dos editores Laryssa Borges e Diogo Schelp. Para José Benedito, o momento das revelações é especialmente delicado porque a eleição está próxima, enquanto eventuais respostas definitivas das investigações podem levar mais tempo. “O que importa agora nem é mais o resultado da investigação, mas é toda essa fumaça que foi levantada”, afirmou. “Eu acho que o estrago já está feito.”

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Por que o caso Lulinha pode pesar na campanha?

José Benedito afirmou que não há dúvida de que o caso será uma das “pontas de lança” da estratégia eleitoral bolsonarista. Na avaliação do editor, um sinal dessa prioridade foi a escolha do deputado Alfredo Gaspar para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro.

Gaspar, segundo lembrou Benedito, foi relator da comissão que investigou o escândalo do INSS e direcionou parte de sua atuação para Lulinha. Para o editor, a presença dele na chapa já indicava que o tema seria incorporado à ofensiva contra o governo durante a campanha.

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Agora, com as revelações discutidas no programa, Benedito considera que a oposição ganhou mais material para sustentar esse ataque. “É óbvio que é uma grande arma para ser usada por Flávio. E eles vão usar”, disse.

O desafio do governo, na avaliação dele, será administrar o impacto político antes que as investigações produzam conclusões. “Como fazer com que os danos eleitorais sejam menores?”, questionou Benedito ao descrever o problema enfrentado pela campanha governista.

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Por que o escândalo do INSS entra nessa estratégia?

A segunda frente apontada pelo editor envolve justamente a tentativa de unir as suspeitas relacionadas a Lulinha ao caso do INSS. Benedito considera essa associação eleitoralmente mais poderosa porque envolve acusações relacionadas a aposentados e pensionistas. “A oposição vai tentar fazer essa conexão entre o roubo dos aposentados e as traficâncias do Lulinha ali nos bastidores de Brasília”, afirmou.

Benedito ressaltou que essa construção é uma estratégia política da oposição. Ao comentar as acusações levantadas durante o programa, inclusive em relação a recursos da saúde, ele ponderou que determinadas afirmações não significam necessariamente que tenha havido desvio desses recursos. O ponto, segundo sua análise, é que os adversários do governo buscarão reunir diferentes episódios numa mesma narrativa eleitoral.

Quem deve explorar o caso durante a eleição?

A avaliação de Benedito é que o assunto não ficará restrito à disputa presidencial. “Esse tema vai ser usado à exaustão”, afirmou. Segundo ele, candidatos da oposição aos governos estaduais, ao Senado e à Câmara também deverão incorporar o caso a seus discursos.

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Nesse cenário, o senador Carlos Viana tende a ganhar espaço. Durante o programa, foi exibida uma declaração em que ele defendeu novas investigações parlamentares e prometeu buscar respostas sobre as suspeitas caso tenha condições políticas para fazê-lo.

Para Benedito, a posição de Viana está ligada tanto à sua atuação anterior na comissão do INSS quanto à própria campanha eleitoral. “Lulinha vai ser uma palavra muito usada na eleição”, disse.

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Qual será o papel de Alfredo Gaspar e Carlos Viana?

José Benedito apontou os dois como personagens relevantes para a construção dessa ofensiva. Viana esteve à frente da comissão do INSS, enquanto Gaspar atuou como relator e agora integra a chapa de Flávio Bolsonaro.

O editor lembrou que os trabalhos da comissão foram marcados por embates entre oposição e governo sobre o direcionamento das apurações. Na leitura apresentada por Benedito, Viana e Gaspar buscaram conduzir parte das investigações na direção do governo Lula, enquanto governistas defendiam uma apuração mais ampla.

Com a campanha eleitoral em curso, essa experiência deverá ser recuperada politicamente. “Essa é a estratégia que está desenhada”, resumiu o editor.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.