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Política

O estado que deve ser recompensado em novo mandato de Lula

Leitura é que Minas Gerais, considerado um estado decisivo, teve poucos ministros no terceiro mandato do petista e presidente quer corrigir isso

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 11h01
Lula, de camisa jeans escura, segura um microfone e aponta para a bandeira do Brasil à esquerda, em um palco. Ao lado, Geraldo Alckmin, de terno azul, e uma criança observam.
Lula celebra ao lado de Alckmin e apoiadores em São Paulo (Juan Barreto/AFP)
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Dias após ser reeleito em uma virada histórica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já definiu que contemplará Minas Gerias melhor do que o fez em seu terceiro mandato.

A leitura é que o estado decisivo teve poucos ministros na atual gestão – Alexandre Silveira e Macaé Evaristo – e petista quer corrigir isso.

O papel definidor de Minas no segundo turno deve contribuir para que seja recompensado com mais espaços na Esplanada dos Ministérios.

O próprio Silveira pode ser mantido entre os principais auxiliares de Lula apesar de algumas polêmicas em torno do nome dele.

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O deputado Reginaldo Lopes, que chegou a ser cotado para o Ministério do Desenvolvimento Agrário no terceiro mandato, pode ficar com uma pasta, em função de um compromisso que já havia sido selado na eleição anterior e pela sua atuação no Legislativo nos últimos anos – com destaque para sua função na reforma tributária e na PEC do fim da escala 6×1.

A senadora eleita Marília Campos também é um nome lembrado, mas há a avaliação de que talvez seja mais importante sua permanência nas fileiras do Senado, que terá uma bancada conservadora robusta.

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Além disso, haveria mágoa da parte de Lula por ela ter esticado a corda e ter se recusado a conversar sobre uma eventual candidatura ao governo de Minas. Acabou concorrendo ao Senado e foi consagrada nas urnas. Patrus Ananias, por sua vez, disputou o governo pelo PT e foi derrotado por Cleitinho.

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