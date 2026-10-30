O estado que deve ser recompensado em novo mandato de Lula
Leitura é que Minas Gerais, considerado um estado decisivo, teve poucos ministros no terceiro mandato do petista e presidente quer corrigir isso
Dias após ser reeleito em uma virada histórica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já definiu que contemplará Minas Gerias melhor do que o fez em seu terceiro mandato.
A leitura é que o estado decisivo teve poucos ministros na atual gestão – Alexandre Silveira e Macaé Evaristo – e petista quer corrigir isso.
O papel definidor de Minas no segundo turno deve contribuir para que seja recompensado com mais espaços na Esplanada dos Ministérios.
O próprio Silveira pode ser mantido entre os principais auxiliares de Lula apesar de algumas polêmicas em torno do nome dele.
O deputado Reginaldo Lopes, que chegou a ser cotado para o Ministério do Desenvolvimento Agrário no terceiro mandato, pode ficar com uma pasta, em função de um compromisso que já havia sido selado na eleição anterior e pela sua atuação no Legislativo nos últimos anos – com destaque para sua função na reforma tributária e na PEC do fim da escala 6×1.
A senadora eleita Marília Campos também é um nome lembrado, mas há a avaliação de que talvez seja mais importante sua permanência nas fileiras do Senado, que terá uma bancada conservadora robusta.
Além disso, haveria mágoa da parte de Lula por ela ter esticado a corda e ter se recusado a conversar sobre uma eventual candidatura ao governo de Minas. Acabou concorrendo ao Senado e foi consagrada nas urnas. Patrus Ananias, por sua vez, disputou o governo pelo PT e foi derrotado por Cleitinho.