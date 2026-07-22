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Política

O estado onde o PT é mal avaliado, mas lidera as corridas ao governo e ao Planalto

Lula e Cadu Xavier conseguem superar a imagem negativa da governadora Fátima Bezerra junto à população do Rio Grande do Norte

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 19h03 | Atualizado em 22 jul 2026, 19h27
Lula e Cadu Xavier
Lula e Cadu Xavier (Redes sociais/Reprodução)
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O estado onde o PT é mal avaliado, mas lidera as corridas ao governo e ao Planalto Priorizar nos meus resultados Google

O governo de Fátima Bezerra (PT) — que completa oito anos em 2026, em seu segundo mandato — é mal avaliado pela população do Rio Grande do Norte, mas nem por isso o PT deixa de liderar a disputa pelo comando do estado e pela Presidência entre os potiguares, segundo pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 22. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.245 eleitores do estado, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Segundo o levantamento, 51% dos eleitores consideram o governo de Fátima “ruim” ou “péssimo”, enquanto 24% diz que ele é “regular” e 25% o considera “bom” ou “ótimo”. A desaprovação da petista vai a 56%, enquanto a aprovação fica em 34% (11% dos entrevistados não souberam responder). A situação é dramática para a política, que decidiu que se manter no cargo até o final do mandato, em 4 de janeiro de 2027, e não disputar nenhuma outro cargo eletivo em outubro deste ano.

Apesar disso, na disputa ao governo, é o nome do PT apoiado por Fátima que lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno. O ex-secretário da Fazenda do seu governo, Cadu Xavier (PT), tem quase dez pontos a mais que seus adversários no primeiro turno e fica de cinco a dez pontos à frente em cenários possíveis de segundo turno. Confira abaixo.

Siga

Primeiro turno – governo do RN

  • Cadu Xavier (PT) — 36,3%
  • Álvaro Dias (PL) — 27,7%
  • Allyson Bezerra (União) — 25,1%
  • Robério Paulino (PSOL) — 0,5%
  • Rodrigo Vieira (Agir) — 0,1%
  • Voto branco/nulo — 5,1%
  • Não sei — 5,2%

Segundo turno – governo do RN

Cenário 1:

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  • Cadu Xavier — 45,7%
  • Álvaro Dias — 35,5%
  • Branco / Nulo / Não sei — 18,8%

Cenário 2:

  • Cadu Xavier — 39,4%
  • Allyson Bezerra — 34,2%
  • Branco / Nulo / Não sei — 26,4%

Cenário 3:

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  • Allyson Bezerra — 35,7%
  • Álvaro Dias — 29,7%
  • Branco / Nulo / Não sei — 34,6%

Disputa pelo Senado

A situação se repete também, em parte, na disputa ao Senado. Um dos dois nomes mais citados pelos entrevistados pela AtlasIntel é a candidata do PT, Samanda Alves, que é vereadora de Natal e presidente do diretório potiguar do Partido dos Trabalhadores. Nas redes sociais, ela não deixa dúvida sobre sua relação com a governadora petista: “Samanda é Fátima. Fátima é Samanda”, tem escrito no topo do seu perfil do Instagram, onde fica a sua minibiografia.

Segundo o levantamento, a candidata tem 18,2% das intenções de votos, atrás apenas do nome do senador Styvenson Valentim (Podemos), que tenta a reeleição e tem 21,4%. O percentual de Samanda, no entanto, empata tecnicamente com o pré-candidato do PL, Coronel Hélio Oliveira, que preside a sigla bolsonarista no estado e tem 15,3%.

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Corrida ao Planalto

É na disputa presidencial que o paradoxo em relação ao PT no RN fica ainda mais evidente, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mais que o dobro do que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno e venceria qualquer oponente no segundo turno por uma diferença de mais de 30 pontos percentuais, segundo a pesquisa.

  • Lula (PT) — 56,9%
  • Flávio Bolsonaro (PL) — 28,5%
  • Renan Santos (Missão) — 4,1%
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 2,3%
  • Romeu Zema (Novo) — 1,8%
  • Augusto Cury (Avante) — 1,5%
  • Samara Martins (UP) — 0,9%
  • Joaquim Barbosa (DC) — 0,2%
  • Voto branco/nulo — 2,0%
  • Não sei — 1,9%

Simulações de segundo turno

Cenário 1:

  • Lula: 65,6%
  • Flávio Bolsonaro: 34,4%
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Cenário 2:

  • Lula: 66,6%
  • Ronaldo Caiado: 33,4%
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Cenário 3:

  • Lula: 67,5%
  • Romeu Zema: 32,5%

Cenário 4:

  • Lula: 74,8%
  • Renan Santos: 25,2%
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Fátima Bezerra
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