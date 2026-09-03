Pesquisa mostra o estado onde Lula tem 23 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro

Se a eleição para a Presidência da República fosse só entre os paraibanos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reelegeria no primeiro turno. Segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, Lula tem 51,8% das intenções de voto no estado –23,7 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 28,1$. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Para o governo do estado, Lucas Ribeiro (PP) aparece à frente do candidato do PL, Efraim Filho.

Veja os números da pesquisa para presidente na Paraíba:

Lula (PT): 51,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 28,1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 8,9%

Renan Santos (Missão): 4,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,3%

Samara (UP): 1%

Romeu Zema (Novo): 0,2%

Hertz Dias (PSTU): 0,1%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Branco/nulo: 2,4%

Não sei: 1,5%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

O instituto também testou quatro cenários de segundo turno: em todos, o presidente Lula venceria por larga margem os adversários. Veja as hipóteses testadas:

Lula x Flávio

Lula (PT): 56,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 33,4%

Branco/nulo/não sei: 10,3%

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Lula x Caiado

Lula (PT): 56,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 25,9%

Branco/nulo/não sei: 18%

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Lula x Zema

Lula (PT): 56,4%

Romeu Zema (Novo): 23,8%

Branco/nulo/não sei: 19,8%

Lula x Renan Santos

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Lula (PT): 56,2%

Renan Santos (Missão): 17,7%

Branco/nulo/não sei: 26,1%

Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.207 respostas de eleitores da Paraíba a um questionário online entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04083/2026.