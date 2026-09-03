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Política

Pesquisa mostra o estado onde Lula tem 23 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro

Na Paraíba, presidente levaria a reeleição no primeiro turno

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 19h22 | Atualizado em 3 set 2026, 20h01
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Se a eleição para a Presidência da República fosse só entre os paraibanos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reelegeria no primeiro turno. Segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, Lula tem 51,8% das intenções de voto no estado –23,7 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 28,1$. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Para o governo do estado, Lucas Ribeiro (PP) aparece à frente do candidato do PL, Efraim Filho.

Veja os números da pesquisa para presidente na Paraíba: 

  • Lula (PT): 51,8%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 28,1%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 8,9%
  • Renan Santos (Missão): 4,5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1,3%
  • Samara (UP): 1%
  • Romeu Zema (Novo): 0,2%
  • Hertz Dias (PSTU): 0,1%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Branco/nulo: 2,4%
  • Não sei: 1,5%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

O instituto também testou quatro cenários de segundo turno: em todos, o presidente Lula venceria por larga margem os adversários. Veja as hipóteses testadas:

Siga

Lula x Flávio

  • Lula (PT): 56,3%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33,4%
  • Branco/nulo/não sei: 10,3%
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    Lula x Caiado

    • Lula (PT): 56,1%
    • Ronaldo Caiado (PSD): 25,9%
    • Branco/nulo/não sei: 18%
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    Lula x Zema

    • Lula (PT): 56,4%
    • Romeu Zema (Novo): 23,8%
    • Branco/nulo/não sei: 19,8%

    Lula x Renan Santos

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    • Lula (PT): 56,2%
    • Renan Santos (Missão): 17,7%
    • Branco/nulo/não sei: 26,1%

    Sobre a pesquisa

    A AtlasIntel coletou 1.207 respostas de eleitores da Paraíba a um questionário online entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04083/2026.

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