Pesquisa mostra o estado onde Lula tem 23 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro
Na Paraíba, presidente levaria a reeleição no primeiro turno
Se a eleição para a Presidência da República fosse só entre os paraibanos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reelegeria no primeiro turno. Segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, Lula tem 51,8% das intenções de voto no estado –23,7 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 28,1$. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Para o governo do estado, Lucas Ribeiro (PP) aparece à frente do candidato do PL, Efraim Filho.
Veja os números da pesquisa para presidente na Paraíba:
- Lula (PT): 51,8%
- Flávio Bolsonaro (PL): 28,1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 8,9%
- Renan Santos (Missão): 4,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,3%
- Samara (UP): 1%
- Romeu Zema (Novo): 0,2%
- Hertz Dias (PSTU): 0,1%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Branco/nulo: 2,4%
- Não sei: 1,5%
Segundo turno
O instituto também testou quatro cenários de segundo turno: em todos, o presidente Lula venceria por larga margem os adversários. Veja as hipóteses testadas:
Lula x Flávio
- Lula (PT): 56,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33,4%
- Branco/nulo/não sei: 10,3%
Lula x Caiado
- Lula (PT): 56,1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 25,9%
- Branco/nulo/não sei: 18%
Lula x Zema
- Lula (PT): 56,4%
- Romeu Zema (Novo): 23,8%
- Branco/nulo/não sei: 19,8%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 56,2%
- Renan Santos (Missão): 17,7%
- Branco/nulo/não sei: 26,1%
Sobre a pesquisa
A AtlasIntel coletou 1.207 respostas de eleitores da Paraíba a um questionário online entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04083/2026.