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Política

O estado onde Lula perdeu em todas as cidades no primeiro turno

Flávio Bolsonaro derrotou o presidente da República em todos os 52 municípios de Rondônia

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 14h00
Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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Rondônia foi o único estado da federação onde Lula perdeu as eleições em todos os municípios. Por outro lado, o candidato do PL, senador Flávio Bolsonaro, venceu em todas as 52 cidades.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro literalmente atropelou Lula. Ele venceu com 67,45% dos votos, contra 25,89% obtidos pelo presidente. Dos 1,2 milhão de eleitores aptos a votar no estado, 653 mil deles manifestaram preferência por Flávio e apenas pouco mais de 250 mil escolheram o candidato petista.

A direita também foi hegemônica no plano regional. O candidato do PL, Marcos Rogério, venceu no primeiro turno. Aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, o ex-senador obteve 56,86% dos votos, enquanto Hildon Chaves (União Brasil), seu principal adversário na disputa, ficou com  31,01%.

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O PL ainda conquistou as duas vagas do Senado. elegendo Fernando Máximo e Bruno Scheid, com votações bastante expressivas. Máximo conquistou 571 mil votos. Scheid obteve 474 mil. Os dois permanecerão no Legislativo por oito anos, entre 2027 e 2035.

Houve cidades em Rondônia que deram a vitória para Flávio Bolsonaro por uma grande diferença de votos em relação a Lula. Em algumas delas, como em Cerejeiras, o filho de Bolsonaro obteve 77,63% dos votos, enquanto Lula, 17,64%. Em Porto Velho, capital do Estado, a diferença entre os dois principais candidatos ao Planalto foi menor. Lá, Flávio Bolsonaro registrou 59,37% dos votos, enquanto Lula ficou 31,74%.

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Outro estado onde a direita ganhou muita musculatura  nos últimos anos foi Santa Catarina. Mesmo lá, Lula ainda conseguiu derrotar Flávio Bolsonaro em cinco das 295 cidades existentes no Estado da região sul do Brasil. O presidente venceu o candidato do PL em Saltinho, Entre Rios, Ipuaçu, Calmon e Cerro Negro.

O melhor desempenho do petista aconteceu em Calmon, uma cidade com pouco mais de 3.500 habitantes no interior de Santa Catarina. No município, Lula obteve 55,97% dos votos. Já Flávio Bolsonaro conquistou 38,47%.

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