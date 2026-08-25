O estado onde Lula aparece 35 pontos à frente de Flávio em pesquisa

Lula (PT) aparece com ampla vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial em Pernambuco, segundo pesquisa Quaest. No cenário de primeiro turno sem Pablo Marçal (PRTB), o petista registra 54% das intenções de voto, contra 19% do candidato do PL — uma diferença de 35 pontos percentuais.

Com a inclusão de Marçal na lista de candidatos, Lula chega a 55%, enquanto Flávio Bolsonaro permanece com 19%. A distância, portanto, passa a ser de 36 pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada pela Quaest entre os dias 21 e 24 de agosto de 2026, com 1.302 entrevistas. A margem de erro é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo Comunicação e Participações S/A e divulgado em 25 de agosto de 2026, sob o registro BR-04281/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Como estão os outros candidatos?

No cenário sem Marçal, Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%, seguido por Renan Santos (Missão), com 2%. Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) registram 1% cada. A parcela de eleitores indecisos é de 11%, enquanto 9% afirmam que votarão em branco ou nulo ou que não pretendem votar.

Com a inclusão de Pablo Marçal, Ronaldo Caiado registra 2%, e Renan Santos e Romeu Zema aparecem com 2% e 1%, respectivamente. Os demais candidatos testados ficam com 0%. Nesse cenário, 10% dos entrevistados estão indecisos e outros 10% afirmam que votarão em branco ou nulo ou que não pretendem votar.

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Quão consolidado está o voto em Pernambuco?

A pesquisa mostra que 81% dos eleitores ouvidos afirmam que sua escolha para presidente é definitiva. Outros 18% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição. Um por cento não soube ou não respondeu.

A pesquisa também mostra que 62% dos pernambucanos aprovam o governo Lula, enquanto 31% desaprovam. Outros 7% não souberam ou não responderam.

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