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Política

O estado onde Lula aparece 35 pontos à frente de Flávio em pesquisa

Levantamento mostra ampla vantagem do candidato no cenário de primeiro turno e 81% do eleitorado com a escolha definitiva

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 22h24 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h43
Lula, com barba grisalha e terno escuro, com as mãos unidas em frente ao peito, e Flávio Bolsonaro, de terno cinza e gravata azul, falando em um microfone
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tania Rego/Agência Brasil/ANdressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Lula (PT) aparece com ampla vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial em Pernambuco, segundo pesquisa Quaest. No cenário de primeiro turno sem Pablo Marçal (PRTB), o petista registra 54% das intenções de voto, contra 19% do candidato do PL — uma diferença de 35 pontos percentuais.

Com a inclusão de Marçal na lista de candidatos, Lula chega a 55%, enquanto Flávio Bolsonaro permanece com 19%. A distância, portanto, passa a ser de 36 pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada pela Quaest entre os dias 21 e 24 de agosto de 2026, com 1.302 entrevistas. A margem de erro é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo Comunicação e Participações S/A e divulgado em 25 de agosto de 2026, sob o registro BR-04281/2026.

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Como estão os outros candidatos?

No cenário sem Marçal, Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%, seguido por Renan Santos (Missão), com 2%. Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) registram 1% cada. A parcela de eleitores indecisos é de 11%, enquanto 9% afirmam que votarão em branco ou nulo ou que não pretendem votar.

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Com a inclusão de Pablo Marçal, Ronaldo Caiado registra 2%, e Renan Santos e Romeu Zema aparecem com 2% e 1%, respectivamente. Os demais candidatos testados ficam com 0%. Nesse cenário, 10% dos entrevistados estão indecisos e outros 10% afirmam que votarão em branco ou nulo ou que não pretendem votar.

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Quão consolidado está o voto em Pernambuco?

A pesquisa mostra que 81% dos eleitores ouvidos afirmam que sua escolha para presidente é definitiva. Outros 18% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição. Um por cento não soube ou não respondeu.

A pesquisa também mostra que 62% dos pernambucanos aprovam o governo Lula, enquanto 31% desaprovam. Outros 7% não souberam ou não responderam.

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