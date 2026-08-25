O estado onde Flávio aparece 17 pontos à frente de Lula em pesquisa

Flávio Bolsonaro (PL) aparece 17 pontos percentuais à frente de Lula (PT) no Mato Grosso, segundo pesquisa Quaest. No cenário de primeiro turno sem Pablo Marçal (PRTB), Flávio registra 43% das intenções de voto, contra 26% do petista. A diferença permanece favorável ao candidato do PL quando Marçal é incluído na lista de candidatos.

A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 21 e 24 de agosto de 2026, com 804 entrevistas, e divulgada em 25 de agosto. A margem de erro é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado pela Quaest, contratado pela Rádio e Televisão Matogrossense Ltda., e está registrado sob o número BR-00817/2026.

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Como estão os outros candidatos?

No cenário sem Marçal, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, Renan Santos (Missão) tem 3% e Romeu Zema (Novo), 2%. Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) registram 1% cada. Nesse cenário, 14% dos entrevistados estão indecisos, enquanto 6% afirmam que votarão em branco ou nulo ou que não pretendem votar.

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Com Pablo Marçal no cenário, Flávio Bolsonaro registra 41% e Lula permanece com 26%. A diferença entre os dois passa a ser de 15 pontos percentuais. Marçal aparece com 4%, mesma marca de Ronaldo Caiado. Renan Santos tem 2%, enquanto Romeu Zema, Augusto Cury e Samara Martins registram 1% cada. A parcela de indecisos sobe para 15%, e 5% afirmam que votarão em branco ou nulo ou que não pretendem votar.

O voto já está definido para a maioria?

Para 78% dos eleitores ouvidos pela Quaest, a escolha do candidato à Presidência é definitiva. Outros 22% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, marcadas para 4 de outubro.

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A pesquisa também aponta que 55% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, enquanto 36% o aprovam. Outros 9% não souberam ou não responderam.

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