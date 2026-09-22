O estado em que Lula tem quase o dobro de votos de Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa
Segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, Pernambuco é território em que o petista é considerado o maior cabo eleitoral
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem quase o dobro da intenção de votos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa presidencial no estado de Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta terça-feira, 22. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.836 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, o petista tem 58,3%, enquanto o o senador de direita tem 29,9% entre os pernambucanos. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos.
Primeiro turno
- Lula (PT): 58,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29,9%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3,2%
- Renan Santos (Missão): 2,6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,8%
- Zema (Novo): 0,3%
- Outros: 1%
- Voto branco/nulo: 2,3%
- Não sei: 0,7%
“Outros” inclui Hertz Dias (PSTU) – 0,6%, Clariana Barão (DC) – 0,2%, Rui Costa Pimenta (PCO) – 0,1%, Samara Martins (UP) – 0,1%.
Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.
Segundo turno
No segundo turno, ambos crescem, mas a distância de quase o dobro continua mantida, com vantagem para Lula. O petista também venceria qualquer outro adversário neste momento da eleição em Pernambuco.
Cenário 1:
- Lula: 60,5% (+27,8pp)
- Flávio Bolsonaro: 32,7%
- Branco / Nulo / Não sei: 6,9%
Cenário 2:
- Lula: 59,6% (+30,6pp)
- Ronaldo Caiado: 29%
- Branco / Nulo / Não sei: 11,4%
Cenário 3:
- Lula: 58,4% (+30,2pp)
- Escritor Augusto Cury: 28,2%
- Branco / Nulo / Não sei: 13,5%
Cenário 4:
- Lula: 60,2% (+32,9pp)
- Zema: 27,3%
- Branco / Nulo / Não sei: 12,5%
Cenário 5:
- Lula: 59,6% (+36,7pp)
- Renan Santos: 22,9%
- Branco / Nulo / Não sei: 17,5%
O governo Lula na opinião dos pernambucanos
Aprovação
- Aprovo: 59%
- Não sei: 2%
- Desaprovo: 39%
Avaliação
- Ótimo / bom: 52%
- Regular: 12%
- Ruim / péssimo: 36%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09256/2026.