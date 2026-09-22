O estado em que Lula tem quase o dobro de votos de Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa

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Uma nova pesquisa AtlasIntel revela que o presidente Lula tem quase o dobro das intenções de voto de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste. O levantamento detalha os cenários de primeiro e segundo turno, além da aprovação do governo Lula no estado. Confira todos os dados.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem quase o dobro da intenção de votos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa presidencial no estado de Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta terça-feira, 22. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.836 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista tem 58,3%, enquanto o o senador de direita tem 29,9% entre os pernambucanos. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos.

Primeiro turno

Lula (PT): 58,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 29,9%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3,2%

Renan Santos (Missão): 2,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,8%

Zema (Novo): 0,3%

Outros: 1%

Voto branco/nulo: 2,3%

Não sei: 0,7%

“Outros” inclui Hertz Dias (PSTU) – 0,6%, Clariana Barão (DC) – 0,2%, Rui Costa Pimenta (PCO) – 0,1%, Samara Martins (UP) – 0,1%.

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.

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Segundo turno

No segundo turno, ambos crescem, mas a distância de quase o dobro continua mantida, com vantagem para Lula. O petista também venceria qualquer outro adversário neste momento da eleição em Pernambuco.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09256/2026.

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