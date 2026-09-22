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Política

O estado em que Lula tem quase o dobro de votos de Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa

Segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, Pernambuco é território em que o petista é considerado o maior cabo eleitoral

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 17h21 | Atualizado em 22 set 2026, 17h24
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
Lula e Flávio Bolsonaro (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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O estado em que Lula tem quase o dobro de votos de Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem quase o dobro da intenção de votos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa presidencial no estado de Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta terça-feira, 22. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.836 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista tem 58,3%, enquanto o o senador de direita tem 29,9% entre os pernambucanos. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 58,3%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29,9%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3,2%
  • Renan Santos (Missão): 2,6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1,8%
  • Zema (Novo): 0,3%
  • Outros: 1%
  • Voto branco/nulo: 2,3%
  • Não sei: 0,7%

“Outros” inclui Hertz Dias (PSTU) – 0,6%, Clariana Barão (DC) – 0,2%, Rui Costa Pimenta (PCO) – 0,1%, Samara Martins (UP) – 0,1%.

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Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.

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Segundo turno

No segundo turno, ambos crescem, mas a distância de quase o dobro continua mantida, com vantagem para Lula. O petista também venceria qualquer outro adversário neste momento da eleição em Pernambuco.

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Cenário 1:

  • Lula: 60,5% (+27,8pp)
  • Flávio Bolsonaro: 32,7%
  • Branco / Nulo / Não sei: 6,9%

Cenário 2:

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  • Lula: 59,6% (+30,6pp)
  • Ronaldo Caiado: 29%
  • Branco / Nulo / Não sei: 11,4%

Cenário 3:

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  • Lula: 58,4% (+30,2pp)
  • Escritor Augusto Cury: 28,2%
  • Branco / Nulo / Não sei: 13,5%

Cenário 4:

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  • Lula: 60,2% (+32,9pp)
  • Zema: 27,3%
  • Branco / Nulo / Não sei: 12,5%

Cenário 5:

  • Lula: 59,6% (+36,7pp)
  • Renan Santos: 22,9%
  • Branco / Nulo / Não sei: 17,5%

O governo Lula na opinião dos pernambucanos

Aprovação

  • Aprovo: 59%
  • Não sei: 2%
  • Desaprovo: 39%

Avaliação

  • Ótimo / bom: 52%
  • Regular: 12%
  • Ruim / péssimo: 36%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09256/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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