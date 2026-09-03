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Política

O estado em que Lula tem quase 60% dos votos, segundo pesquisa do Real Time Big Data

Presidente é favorito à reeleição para os eleitores de Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 09h17 | Atualizado em 3 set 2026, 10h58
Lula, de chapéu de palha e terno marrom, e Geraldo Alckmin, de terno azul-marinho e óculos, sorriem enquanto apertam as mãos, com fundo verde e amarelo
Lula e Alckmin concorrem à reeleição - 06/08/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O estado em que Lula tem quase 60% dos votos, segundo pesquisa do Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais de 50% das intenções de voto em todos os cenários eleitorais em Pernambuco, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1. 600 eleitores do estado entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista aparece com 56%; já no segundo, ele consegue elevar o percentual para 59%. A situação complexifica as disputas pernambucanas ao governo e ao Senado, que passam pelo fato de o estado ser majoritariamente lulista.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 56%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 23%
  • Augusto Cury (Avante): 7%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Pablo Marçal (PRTB): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1% (somados: Rui Costa Pimenta – PCO, Samara – UP, Edmilson Costa – PCB, Hertz Dias – PSTU, Clariana Barão – DC, Veterinário Wilson Grassi – Democrata)
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS / NR: 2%

Segundo turno

  • Lula (PT): 59%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não sabe / Não respondeu: 3%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Rejeições

  • Flávio Bolsonaro (PL): 52%
  • Lula (PT): 33%
  • Pablo Marçal (PRTB): 32%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 29%
  • Renan Santos (Missão): 28%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 24%
  • Romeu Zema (Novo): 22%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 22%
  • Clariana Barão (DC): 21%
  • Samara (UP): 19%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%
  • Edmilson Costa (PCB): 18%
  • Hertz Dias (PSTU): 17%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 2%

O governo Lula sob o olhar dos pernambucanos

Aprovação

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  • Aprova: 60%
  • Desaprova: 37%
  • NS / NR: 3%
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Avaliação

  • Ótimo/Bom: 41%
  • Regular: 31%
  • Ruim/Péssimo: 27%
  • NS / NR: 1%
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Eleições 2026
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