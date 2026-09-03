O estado em que Lula tem quase 60% dos votos, segundo pesquisa do Real Time Big Data
Presidente é favorito à reeleição para os eleitores de Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais de 50% das intenções de voto em todos os cenários eleitorais em Pernambuco, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1. 600 eleitores do estado entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, o petista aparece com 56%; já no segundo, ele consegue elevar o percentual para 59%. A situação complexifica as disputas pernambucanas ao governo e ao Senado, que passam pelo fato de o estado ser majoritariamente lulista.
Primeiro turno
- Lula (PT): 56%
- Flávio Bolsonaro (PL): 23%
- Augusto Cury (Avante): 7%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Pablo Marçal (PRTB): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros: 1% (somados: Rui Costa Pimenta – PCO, Samara – UP, Edmilson Costa – PCB, Hertz Dias – PSTU, Clariana Barão – DC, Veterinário Wilson Grassi – Democrata)
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 2%
Segundo turno
- Lula (PT): 59%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Nulo/Branco: 3%
- Não sabe / Não respondeu: 3%
Rejeições
- Flávio Bolsonaro (PL): 52%
- Lula (PT): 33%
- Pablo Marçal (PRTB): 32%
- Ronaldo Caiado (PSD): 29%
- Renan Santos (Missão): 28%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 24%
- Romeu Zema (Novo): 22%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 22%
- Clariana Barão (DC): 21%
- Samara (UP): 19%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%
- Edmilson Costa (PCB): 18%
- Hertz Dias (PSTU): 17%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- Não Sabe / Não Respondeu: 2%
O governo Lula sob o olhar dos pernambucanos
Aprovação
- Aprova: 60%
- Desaprova: 37%
- NS / NR: 3%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 41%
- Regular: 31%
- Ruim/Péssimo: 27%
- NS / NR: 1%