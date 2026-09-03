O estado em que Lula tem quase 60% dos votos, segundo pesquisa do Real Time Big Data

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Pesquisa Real Time Big Data revela que o presidente Lula mantém mais de 50% das intenções de voto em Pernambuco, com 56% no primeiro turno e 59% no segundo. O estudo ouviu 1.600 eleitores, entre 29 de agosto e 2 de setembro, e destaca a forte base lulista no estado, influenciando as disputas locais.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais de 50% das intenções de voto em todos os cenários eleitorais em Pernambuco, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1. 600 eleitores do estado entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista aparece com 56%; já no segundo, ele consegue elevar o percentual para 59%. A situação complexifica as disputas pernambucanas ao governo e ao Senado, que passam pelo fato de o estado ser majoritariamente lulista.

Primeiro turno

Lula (PT): 56%

Flávio Bolsonaro (PL): 23%

Augusto Cury (Avante): 7%

Renan Santos (Missão): 3%

Pablo Marçal (PRTB): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Outros: 1% (somados: Rui Costa Pimenta – PCO, Samara – UP, Edmilson Costa – PCB, Hertz Dias – PSTU, Clariana Barão – DC, Veterinário Wilson Grassi – Democrata)

Nulo/Branco: 2%

NS / NR: 2%

Segundo turno

Lula (PT): 59%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Nulo/Branco: 3%

Não sabe / Não respondeu: 3%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Rejeições

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 33%

Pablo Marçal (PRTB): 32%

Ronaldo Caiado (PSD): 29%

Renan Santos (Missão): 28%

Rui Costa Pimenta (PCO): 24%

Romeu Zema (Novo): 22%

Escritor Augusto Cury (Avante): 22%

Clariana Barão (DC): 21%

Samara (UP): 19%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%

Edmilson Costa (PCB): 18%

Hertz Dias (PSTU): 17%

Poderia Votar em Todos: 2%

Não Sabe / Não Respondeu: 2%

O governo Lula sob o olhar dos pernambucanos

Aprovação

Aprova: 60%

Desaprova: 37%

NS / NR: 3%

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Avaliação

Ótimo/Bom: 41%

Regular: 31%

Ruim/Péssimo: 27%

NS / NR: 1%