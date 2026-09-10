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Política

O estado em que Lula tem mais que o dobro de votos que Flávio Bolsonaro

Levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 10, mostra como estão intenções de voto para presidente e governador no Maranhão

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 10h51 | Atualizado em 10 set 2026, 14h11
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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Um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 10, pela Real Time Big Data, atualiza as intenções de voto para os cargos de presidente e de governador no Maranhão. De acordo com a pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria mais que o dobro de votos que Flávio Bolsonaro (PL) no estado. Já corrida pelo governo maranhense, o ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), aparece na frente dos demais candidatos.

Segundo a pesquisa, se o primeiro turno acontecesse agora, Lula teria 62% dos votos, contra 25% de Flávio Bolsonaro. A diferença entre os dois é de 37 pontos. Depois deles, Augusto Cury (Avante) aparece com 3%, seguido de Renan Santos (Missão), com 2%. Romeu Zema (Novo), Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, e Ronaldo Caiado (PSD) registram 1% cada. Os outros candidatos somam juntos 1% das intenções de voto. Nulos e brancos são 2% e os que não souberam ou não quiseram responder também representam 2%.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a vantagem do atual presidente fica um poco menor. De acordo com a pesquisa, o petista teria 65% das intenções de voto, contra 30% do senador, uma diferença de 35 pontos percentuais. Nulos e brancos são 2% e os que não souberam ou não quiseram responder são 3%.

Disputa pelo governo

Na disputa pelo governo do Maranhão, o ex-prefeito da capital, Eduardo Braide, lidera as intenções de voto, com 45%. O segundo lugar fica com Orleans Brandão (MDB), com 32%, seguido de Felipe Camarão (PT), com 11%. Roberto Rocha (PRTB) aparece com 5% e André Luis (Missão), com 1%. Outros candidatos somam 1%. Nulos e brancos representam 2% e os que não souberam ou não quiseram responder são 3%.

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Disputa pelo Senado

A pesquisa também avaliou a disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Maranhão. Roseana Sarney (MDB) lidera com 18% das intenções de voto. O ex-ministro do Esporte André Fufuca (PP), Lahesio Bonfim (Novo) e Weverton Rocha (PDT) têm todos 15%. Eliziane Gama (PT), que é senadora, registra 14%.

Sobre a pesquisa

As pesquisa ouviu 1.600 eleitores do Maranhão entre os dias 5 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

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