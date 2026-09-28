O estado em que Lula tem mais que o dobro de intenções de voto de Flávio, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data em Pernambuco aponta Lula com mais do que o dobro das intenções de voto de Flávio Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto. O levantamento detalha os cenários de primeiro e segundo turno, as rejeições dos candidatos e a avaliação do governo Lula no estado, revelando uma forte vantagem petista.

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Em Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais do que o dobro das intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pelo comando do Palácio do Planalto, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 60% das intenções, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 26%. Nenhum outro candidato chegou a 5% no estado. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Lula (PT): 60%

Flávio Bolsonaro (PL): 26%

Augusto Cury (Avante): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 2%

NS / NR: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e foram classificados como “outros”.

Segundo turno

No segundo turno, Flávio Bolsonaro consegue reduzir um pouco a distância, chegando a 35%. Mas a vantagem de Lula continua alta em Pernambuco

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Lula (PT): 61%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Nulo/Branco: 2%

Não Sabe / Não Respondeu: 2%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Rejeições

Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 32%

Ronaldo Caiado (PSD): 29%

Renan Santos (Missão): 28%

Leonardo Avalanche (PRTB): 28%

Rui Costa Pimenta (PCO): 25%

Romeu Zema (Novo): 24%

Escritor Augusto Cury (Avante): 23%

Clariana Barão (DC): 22%

Samara (UP): 20%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%

Edmilson Costa (PCB): 18%

Hertz Dias (PSTU): 18%

Poderia Votar em Todos: 1%

Não Sabe / Não Respondeu: 1%

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O governo Lula sob o olhar dos pernambucanos

Aprovação

Aprova: 62%

Desaprova: 36%

NS / NR: 2%

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Avaliação

Ótimo/Bom: 41%

Regular: 31%

Ruim/Péssimo: 26%

NS / NR: 2%

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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02938/2026.