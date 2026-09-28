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Política

O estado em que Lula tem mais que o dobro de intenções de voto de Flávio, segundo pesquisa

Pernambuco é estado natal do petista e costuma dar-lhe votações expressivas, acima de 60% dos válidos

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 10h51 | Atualizado em 28 set 2026, 11h05
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
Lula e Flávio Bolsonaro (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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O estado em que Lula tem mais que o dobro de intenções de voto de Flávio, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

Em Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais do que o dobro das intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pelo comando do Palácio do Planalto, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 60% das intenções, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 26%. Nenhum outro candidato chegou a 5% no estado. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 60%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 26%
  • Augusto Cury (Avante): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS / NR: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e foram classificados como “outros”.

Siga

Segundo turno

No segundo turno, Flávio Bolsonaro consegue reduzir um pouco a distância, chegando a 35%. Mas a vantagem de Lula continua alta em Pernambuco

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  • Lula (PT): 61%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35%
  • Nulo/Branco: 2%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 2%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Rejeições

  • Flávio Bolsonaro (PL): 51%
  • Lula (PT): 32%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 29%
  • Renan Santos (Missão): 28%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 28%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 25%
  • Romeu Zema (Novo): 24%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 23%
  • Clariana Barão (DC): 22%
  • Samara (UP): 20%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%
  • Edmilson Costa (PCB): 18%
  • Hertz Dias (PSTU): 18%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 1%
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O governo Lula sob o olhar dos pernambucanos

Aprovação

  • Aprova: 62%
  • Desaprova: 36%
  • NS / NR: 2%
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Avaliação

  • Ótimo/Bom: 41%
  • Regular: 31%
  • Ruim/Péssimo: 26%
  • NS / NR: 2%
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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02938/2026.

 

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TAGS:
Eleições 2026
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