O estado em que Lula tem mais que o dobro de intenções de voto de Flávio, segundo pesquisa
Pernambuco é estado natal do petista e costuma dar-lhe votações expressivas, acima de 60% dos válidos
Em Pernambuco, segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais do que o dobro das intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pelo comando do Palácio do Planalto, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula tem 60% das intenções, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 26%. Nenhum outro candidato chegou a 5% no estado. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Lula (PT): 60%
- Flávio Bolsonaro (PL): 26%
- Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 2%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e foram classificados como “outros”.
Segundo turno
No segundo turno, Flávio Bolsonaro consegue reduzir um pouco a distância, chegando a 35%. Mas a vantagem de Lula continua alta em Pernambuco
- Lula (PT): 61%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Nulo/Branco: 2%
- Não Sabe / Não Respondeu: 2%
Rejeições
- Flávio Bolsonaro (PL): 51%
- Lula (PT): 32%
- Ronaldo Caiado (PSD): 29%
- Renan Santos (Missão): 28%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 28%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 25%
- Romeu Zema (Novo): 24%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 23%
- Clariana Barão (DC): 22%
- Samara (UP): 20%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 18%
- Edmilson Costa (PCB): 18%
- Hertz Dias (PSTU): 18%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- Não Sabe / Não Respondeu: 1%
O governo Lula sob o olhar dos pernambucanos
Aprovação
- Aprova: 62%
- Desaprova: 36%
- NS / NR: 2%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 41%
- Regular: 31%
- Ruim/Péssimo: 26%
- NS / NR: 2%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02938/2026.