O estado em que Lula tem mais de 40 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data aponta que Lula mantém ampla vantagem sobre Flávio Bolsonaro no Ceará. O levantamento, feito entre 15 e 19 de agosto com 1.600 eleitores, mostra Lula com mais de 40 pontos à frente no primeiro turno e 39 no segundo, reforçando sua força política no estado nordestino. Confira os detalhes.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais de 40 pontos de vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno no estado do Ceará e outros 39 pontos a mais no segundo turno, como mostra uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 20. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Entre as intenções de voto de primeiro turno, Lula aparece com 65% no Ceará, enquanto Flávio tem 21%. A diferença entre eles é de exatamente 44 pontos percentuais. Além deles, nenhum outro presidenciável sequer chega a 5%, com o empresário Renan Santos (Missão) aparecendo com 3%.

Primeiro turno

Lula (PT): 65%

Flávio Bolsonaro (PL): 21%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 4%

Os candidatos Escritor Augusto Cury (Avante), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanche (PRTB) e Clariana Barão (DC), juntos, somaram 1% dos votos e estão categorizados como “Outros”.

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Segundo turno

Já nas intenções de votos para segunda turno, Lula oscila dentro da margem de erro e chega a 66%, enquanto Flávio sobe seis pontos. Anda assim, a diferença entre eles é de 39 novos percentuais, com larga vantagem para o petista.

Lula (PT): 66%

Flávio Bolsonaro (PL): 27%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/Não respondeu: 3% Continua após a publicidade Rejeição Os números de primeiro e segundo turno no Ceará refletem as rejeições dos candidatos no estado, sendo o senador Flávio Bolsonaro o nome mais rejeitado pelo eleitor local. Para 57% do eleitorado do estado, eles jamais poderia ser votado. Lula fica em segundo lugar, com 28%, empatado tecnicamente com Renan Santos, que tem 26%. Flávio Bolsonaro (PL): 57%

Lula (PT): 28%

Renan Santos (Missão): 26%

Ronaldo Caiado (PSD): 24%

Zema (Novo): 22%

Leonardo Avalanche (PRTB): 23%

Rui Costa Pimenta (PCO): 22%

Hertz Dias (PSTU): 22%

Edmilson Costa (PCB): 22%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 19%

Escritor Augusto Cury (Avante): 18%

Samara (UP): 17%

Clariana Barão (DC): 15%

Poderia votar em todos: 1%

NS/NR: 1% Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral Continua após a publicidade O novo Lula sob o olhar do cearense Já quando o cearense é questionado sobre o governo do presidente Lula, tem-se que a população aprova majoritariamente a gestão petista: 67%. Aprovação do governo Aprova: 67%

Desaprova: 32%

NS/NR: 1% Continua após a publicidade Avaliação do governo Ótimo/Bom: 43%

Regular: 29%

Ruim/Péssimo: 27%

NS/NR: 1% Continua após a publicidade