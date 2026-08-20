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Política

O estado em que Lula tem mais de 40 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa

Dados são de pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 08h44 | Atualizado em 20 ago 2026, 15h03
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ruy Baron/BaronImagens/Divulgação)
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O estado em que Lula tem mais de 40 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais de 40 pontos de vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno no estado do Ceará e outros 39 pontos a mais no segundo turno, como mostra uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 20. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Entre as intenções de voto de primeiro turno, Lula aparece com 65% no Ceará, enquanto Flávio tem 21%. A diferença entre eles é de exatamente 44 pontos percentuais. Além deles, nenhum outro presidenciável sequer chega a 5%, com o empresário Renan Santos (Missão) aparecendo com 3%.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 65%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 21%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 4%

Os candidatos Escritor Augusto Cury (Avante), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanche (PRTB) e Clariana Barão (DC), juntos, somaram 1% dos votos e estão categorizados como “Outros”.

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Segundo turno

Já nas intenções de votos para segunda turno, Lula oscila dentro da margem de erro e chega a 66%, enquanto Flávio sobe seis pontos. Anda assim, a diferença entre eles é de 39 novos percentuais, com larga vantagem para o petista.

  • Lula (PT): 66%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 27%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%
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Rejeição

Os números de primeiro e segundo turno no Ceará refletem as rejeições dos candidatos no estado, sendo o senador Flávio Bolsonaro o nome mais rejeitado pelo eleitor local. Para 57% do eleitorado do estado, eles jamais poderia ser votado. Lula fica em segundo lugar, com 28%, empatado tecnicamente com Renan Santos, que tem 26%.

  • Flávio Bolsonaro (PL): 57%
  • Lula (PT): 28%
  • Renan Santos (Missão): 26%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 24%
  • Zema (Novo): 22%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 23%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 22%
  • Hertz Dias (PSTU): 22%
  • Edmilson Costa (PCB): 22%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 19%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 18%
  • Samara (UP): 17%
  • Clariana Barão (DC): 15%
  • Poderia votar em todos: 1%
  • NS/NR: 1%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O novo Lula sob o olhar do cearense

Já quando o cearense é questionado sobre o governo do presidente Lula, tem-se que a população aprova majoritariamente a gestão petista: 67%.

Aprovação do governo

  • Aprova: 67%
  • Desaprova: 32%
  • NS/NR: 1%
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Avaliação do governo

  • Ótimo/Bom: 43%
  • Regular: 29%
  • Ruim/Péssimo: 27%
  • NS/NR: 1%
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