O estado em que Lula tem mais de 40 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa
Dados são de pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais de 40 pontos de vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno no estado do Ceará e outros 39 pontos a mais no segundo turno, como mostra uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 20. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Entre as intenções de voto de primeiro turno, Lula aparece com 65% no Ceará, enquanto Flávio tem 21%. A diferença entre eles é de exatamente 44 pontos percentuais. Além deles, nenhum outro presidenciável sequer chega a 5%, com o empresário Renan Santos (Missão) aparecendo com 3%.
Primeiro turno
- Lula (PT): 65%
- Flávio Bolsonaro (PL): 21%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 4%
Os candidatos Escritor Augusto Cury (Avante), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanche (PRTB) e Clariana Barão (DC), juntos, somaram 1% dos votos e estão categorizados como “Outros”.
Segundo turno
Já nas intenções de votos para segunda turno, Lula oscila dentro da margem de erro e chega a 66%, enquanto Flávio sobe seis pontos. Anda assim, a diferença entre eles é de 39 novos percentuais, com larga vantagem para o petista.
- Lula (PT): 66%
- Flávio Bolsonaro (PL): 27%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Rejeição
Os números de primeiro e segundo turno no Ceará refletem as rejeições dos candidatos no estado, sendo o senador Flávio Bolsonaro o nome mais rejeitado pelo eleitor local. Para 57% do eleitorado do estado, eles jamais poderia ser votado. Lula fica em segundo lugar, com 28%, empatado tecnicamente com Renan Santos, que tem 26%.
- Flávio Bolsonaro (PL): 57%
- Lula (PT): 28%
- Renan Santos (Missão): 26%
- Ronaldo Caiado (PSD): 24%
- Zema (Novo): 22%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 23%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 22%
- Hertz Dias (PSTU): 22%
- Edmilson Costa (PCB): 22%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 19%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 18%
- Samara (UP): 17%
- Clariana Barão (DC): 15%
- Poderia votar em todos: 1%
- NS/NR: 1%
O novo Lula sob o olhar do cearense
Já quando o cearense é questionado sobre o governo do presidente Lula, tem-se que a população aprova majoritariamente a gestão petista: 67%.
Aprovação do governo
- Aprova: 67%
- Desaprova: 32%
- NS/NR: 1%
Avaliação do governo
- Ótimo/Bom: 43%
- Regular: 29%
- Ruim/Péssimo: 27%
- NS/NR: 1%