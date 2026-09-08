O estado em que Lula tem 34 pontos a mais que Flávio, segundo pesquisa Quaest
Presidente nasceu em Pernambuco e é tido como maior cabo eleitoral por lá; petista tem mais de 50%
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais da metade das intenções de voto do seu estado natal, Pernambuco, segundo nova pesquisa da Quaest, divulgada na tarde desta terça-feira, 8. Para fazer este levantamento, foram ouvidos 1.302 eleitores do estado entre os dias 4 e 7 de setembro, gerando um documento com margem de erro é de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula aparece com 54% das intenções, enquanto Flávio Bolsonaro tem 20%. Outros candidatos não chegaram a ter dois dígitos no estado. Confira os números abaixo.
- Lula (PT): 54%
- Flavio Bolsonaro (PL): 20%
- Augusto Cury (Avante): 5%
- Renan Santos (MISSÃO): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Pablo Marçal (PRTB): 1% (inelegível)
- Clariana Barao (DC): 0%
- Indecisos: 9%
- Branco / Nulo / Não vai votar: 7%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.