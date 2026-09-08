O estado em que Lula tem 34 pontos a mais que Flávio, segundo pesquisa Quaest

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Nova pesquisa Quaest aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva detém mais da metade das intenções de voto em seu estado natal, Pernambuco, com 54%. Flávio Bolsonaro aparece com 20%. O levantamento, realizado entre 4 e 7 de setembro com 1.302 eleitores, revela um cenário eleitoral claro no Nordeste.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais da metade das intenções de voto do seu estado natal, Pernambuco, segundo nova pesquisa da Quaest, divulgada na tarde desta terça-feira, 8. Para fazer este levantamento, foram ouvidos 1.302 eleitores do estado entre os dias 4 e 7 de setembro, gerando um documento com margem de erro é de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula aparece com 54% das intenções, enquanto Flávio Bolsonaro tem 20%. Outros candidatos não chegaram a ter dois dígitos no estado. Confira os números abaixo.

Lula (PT): 54%

Flavio Bolsonaro (PL): 20%

Augusto Cury (Avante): 5%

Renan Santos (MISSÃO): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Pablo Marçal (PRTB): 1% (inelegível)

Clariana Barao (DC): 0%

Indecisos: 9%

Branco / Nulo / Não vai votar: 7%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.