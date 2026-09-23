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Política

O estado em que Lula só venceria Zema e Renan Santos, segundo pesquisa

Levantamento do AtlasIntel aponta que petista tem desvantagem em quase todos os cenários entre os gaúchos

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h00
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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O estado em que Lula só venceria Zema e Renan Santos, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem desvantagem em quase todos os cenários da disputa eleitoral no estado do Rio Grande do Sul, segundo mostra uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 23. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.819 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, ele aparece com 36,2%, atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem 41,6%. Nos desenhos de segundo turno feitos pelo AtlasIntel, o petista também aparece perdendo para a maioria dos adversários, com exceção do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e do empresário Renan Santos (Missão). Confira os dados abaixo.

Primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 41,6%
  • Lula (PT): 36,2%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 9,5%
  • Renan Santos (Missão): 6,9%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%
  • Zema (Novo): 1,0%
  • Outros: 0,9%
  • Voto branco/nulo: 0,1%
  • Não sei: 0,9%

Samara Martins (UP): 0,6%; Hertz Dias (PSTU): 0,2%; Clariana Barão (DC): 0,1%, somados, fizeram 0,9% e estão classificados em “outros”. Rui Costa Pimenta (PCO), veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.

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Segundo turno

Cenário 1

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  • Flávio Bolsonaro: 47,9%
  • Lula: 44,4%
  • Branco / Nulo / Não sei: 7,7%

Cenário 2

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  • Augusto Cury: 46,7%
  • Lula: 37,3%
  • Branco / Nulo / Não sei: 16%

Cenário 3

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  • Ronaldo Caiado: 46,4%
  • Lula: 43,2%
  • Branco / Nulo / Não sei: 10,4%

Cenário 4

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  • Lula: 45%
  • Zema: 42,2%
  • Branco / Nulo / Não sei: 12,7%

Cenário 5

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  • Lula: 44,3%
  • Renan Santos: 40,6%
  • Branco / Nulo / Não sei: 15,1%

Rejeições

A situação reflete o fato do presidente Lula ser o político mais rejeitado pelos gaúchos, com 49%.

  • Lula (PT): 49,0%
  • Pimenta (PT): 46,9%
  • Jair Bolsonaro (PL): 46,4% (inelegível)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 46,1%
  • Manuela d’Ávila (PSOL): 45,6%
  • Edegar Pretto (PT): 44,1%
  • Zucco (PL): 37,3%
  • Juliana Brizola (PDT): 32,3%
  • Marcel van Hattem (Novo): 32,0%
  • Renan Santos (Missão): 32,0%
  • Zema (Novo): 31,5%
  • Sanderson (PL): 30,6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 25,6%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 23,1%
  • Rigotto (MDB): 22,3%
  • Frederico Antunes (PSD): 20,1%
  • Gabriel Souza (MDB): 15,2%
  • Nenhum destes: 0,8%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01816/2026.

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