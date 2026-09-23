O estado em que Lula só venceria Zema e Renan Santos, segundo pesquisa

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Uma nova pesquisa eleitoral simula os possíveis resultados para as próximas eleições, revelando cenários complexos no primeiro e segundo turnos. Flávio Bolsonaro aparece à frente na primeira etapa, enquanto Lula se mostra competitivo em diversas disputas. Veja os detalhes dos confrontos e as projeções completas.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem desvantagem em quase todos os cenários da disputa eleitoral no estado do Rio Grande do Sul, segundo mostra uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 23. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.819 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, ele aparece com 36,2%, atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem 41,6%. Nos desenhos de segundo turno feitos pelo AtlasIntel, o petista também aparece perdendo para a maioria dos adversários, com exceção do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e do empresário Renan Santos (Missão). Confira os dados abaixo.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL): 41,6%

Lula (PT): 36,2%

Escritor Augusto Cury (Avante): 9,5%

Renan Santos (Missão): 6,9%

Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%

Zema (Novo): 1,0%

Outros: 0,9%

Voto branco/nulo: 0,1%

Não sei: 0,9%

Samara Martins (UP): 0,6%; Hertz Dias (PSTU): 0,2%; Clariana Barão (DC): 0,1%, somados, fizeram 0,9% e estão classificados em “outros”. Rui Costa Pimenta (PCO), veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.

Segundo turno

Cenário 1

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Flávio Bolsonaro: 47,9%

Lula: 44,4%

Branco / Nulo / Não sei: 7,7%

Cenário 2

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Augusto Cury: 46,7%

Lula: 37,3%

Branco / Nulo / Não sei: 16%

Cenário 3

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Ronaldo Caiado: 46,4%

Lula: 43,2%

Branco / Nulo / Não sei: 10,4%

Cenário 4

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Lula: 45%

Zema: 42,2%

Branco / Nulo / Não sei: 12,7%

Cenário 5

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Lula: 44,3%

Renan Santos: 40,6%

Branco / Nulo / Não sei: 15,1%

Rejeições

A situação reflete o fato do presidente Lula ser o político mais rejeitado pelos gaúchos, com 49%.

Lula (PT): 49,0%

Pimenta (PT): 46,9%

Jair Bolsonaro (PL): 46,4% (inelegível)

Flávio Bolsonaro (PL): 46,1%

Manuela d’Ávila (PSOL): 45,6%

Edegar Pretto (PT): 44,1%

Zucco (PL): 37,3%

Juliana Brizola (PDT): 32,3%

Marcel van Hattem (Novo): 32,0%

Renan Santos (Missão): 32,0%

Zema (Novo): 31,5%

Sanderson (PL): 30,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 25,6%

Escritor Augusto Cury (Avante): 23,1%

Rigotto (MDB): 22,3%

Frederico Antunes (PSD): 20,1%

Gabriel Souza (MDB): 15,2%

Nenhum destes: 0,8%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01816/2026.