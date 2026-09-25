O estado em que Lula e Flávio empatam no 1º turno, mas senador vence no 2º, segundo pesquisa
Levantamento do Real Time Big Data mostra que candidatos possuem também a mesma rejeição no Tocantins
No estado do Tocantins, a disputa presidencial tem empate numérico no primeiro turno entre direita e esquerda, mas vitória da direita no segundo, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1. 600 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem com 40% das intenções de voto. Nenhum outro candidato chegou a ter dois dígitos. O contexto muda, porém, a favor do parlamentar de direita no segundo turno, quando ele sobe oito pontos e o petista continua no mesmo patamar inicial. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Lula (PT): 40%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS / NR: 3%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.
Segundo turno
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe / Não respondeu: 5%
Rejeições
Apesar da mudança no segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro possuem a mesma rejeição numérica no estado do Tocantins, de 48%.
- Lula (PT): 48%
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Renan Santos (Missão): 39%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38%
- Zema (Novo): 35%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 33%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 31%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 30%
- Edmilson Costa (PCB): 27%
- Hertz Dias (PSTU): 26%
- Samara (UP): 23%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 22%
- Clariana Barão (DC): 22%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 2%
A pesquisa do Real Time Big Data foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-07147/2026.