O estado em que Lula e Flávio empatam no 1º turno, mas senador vence no 2º, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data no Tocantins revela um cenário eleitoral acirrado para a presidência. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados com 40% das intenções de voto no primeiro turno. Contudo, no segundo turno, Flávio Bolsonaro reverte a situação, vencendo com 48% contra 40% de Lula. Ambos possuem alta rejeição.

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No estado do Tocantins, a disputa presidencial tem empate numérico no primeiro turno entre direita e esquerda, mas vitória da direita no segundo, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1. 600 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem com 40% das intenções de voto. Nenhum outro candidato chegou a ter dois dígitos. O contexto muda, porém, a favor do parlamentar de direita no segundo turno, quando ele sobe oito pontos e o petista continua no mesmo patamar inicial. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Lula (PT): 40%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS / NR: 3%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe / Não respondeu: 5%

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Rejeições

Apesar da mudança no segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro possuem a mesma rejeição numérica no estado do Tocantins, de 48%.

Lula (PT): 48%

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Renan Santos (Missão): 39%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Zema (Novo): 35%

Escritor Augusto Cury (Avante): 33%

Rui Costa Pimenta (PCO): 31%

Leonardo Avalanche (PRTB): 30%

Edmilson Costa (PCB): 27%

Hertz Dias (PSTU): 26%

Samara (UP): 23%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 22%

Clariana Barão (DC): 22%

Poderia Votar em Todos: 2%

NS / NR: 2%

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A pesquisa do Real Time Big Data foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-07147/2026.