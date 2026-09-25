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Política

O estado em que Lula e Flávio empatam no 1º turno, mas senador vence no 2º, segundo pesquisa

Levantamento do Real Time Big Data mostra que candidatos possuem também a mesma rejeição no Tocantins

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 11h25 | Atualizado em 25 set 2026, 11h43
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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O estado em que Lula e Flávio empatam no 1º turno, mas senador vence no 2º, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

No estado do Tocantins, a disputa presidencial tem empate numérico no primeiro turno entre direita e esquerda, mas vitória da direita no segundo, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1. 600 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem com 40% das intenções de voto. Nenhum outro candidato chegou a ter dois dígitos. O contexto muda, porém, a favor do parlamentar de direita no segundo turno, quando ele sobe oito pontos e o petista continua no mesmo patamar inicial. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 40%
  • Lula (PT): 40%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS / NR: 3%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.

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Segundo turno

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 48%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sabe / Não respondeu: 5%
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Rejeições

Apesar da mudança no segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro possuem a mesma rejeição numérica no estado do Tocantins, de 48%.

  • Lula (PT): 48%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 48%
  • Renan Santos (Missão): 39%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38%
  • Zema (Novo): 35%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 33%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 31%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 30%
  • Edmilson Costa (PCB): 27%
  • Hertz Dias (PSTU): 26%
  • Samara (UP): 23%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 22%
  • Clariana Barão (DC): 22%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 2%
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A pesquisa do Real Time Big Data foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-07147/2026.

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