O estado em que Lula chega a ter mais que dobro das intenções de votos de Flávio, segundo pesquisa
Pesquisa do Real Time Big Data aponta que petista tem ampla liderança na Paraíba, no primeiro e no segundo turno
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a ter mais do que o dobro das intenções de votos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno eleitoral no estado da Paraíba, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 19 e 22 de agosto, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.
A Paraíba não é um dos maiores colégios eleitorais do país, mas fica na 13ª posição, com 3,2 milhões de eleitores, à frente de outros 14 estados.
Primeiro turno
- Lula (PT) — 55%
- Flávio Bolsonaro (PL) — 26%
- Pablo Marçal (PRTB) — 4%
- Renan Santos (Missão) — 3%
- Ronaldo Caiado (PSD) — 3%
- Romeu Zema (Novo) — 1%
- Outros — 1%
- Nulo/Branco — 3%
- Não sabe / Não respondeu — 4%
Apesar de o coach Pablo Marçal ter sido citado pela pesquisa e pelos entrevistados, ele não é candidato e está inelegível até 2032.
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Herz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e escritor Augusto Cury (Avante) foram somados e atingiram 1% — eles foram considerados em “outros”.
Segundo turno
No segundo turno, a vantagem de Lula diminui um pouco, mas continua sendo de quase o dobro das intenções de votos de Flávio Bolsonaro.
- Lula (PT) — 59%
- Flávio Bolsonaro (PL) — 32%
- Nulo/Branco — 4%
- Não sabe / Não respondeu — 5%
Rejeições
Os quadros refletem as rejeições dos candidatos. Enquanto o senador fluminense tem 52% de rejeição, Lula tem 37%. Confira abaixo como se saem os candidatos junto ao eleitor paraibano quando questionados em quem ele não votaria.
- Flávio Bolsonaro (PL) — 52%
- Lula (PT) — 37%
- Ronaldo Caiado (PSD) — 33%
- Renan Santos (Missão) — 30%
- Pablo Marçal (PRTB) — 30%
- Zema (Novo) — 30%
- Escritor Augusto Cury (Avante) — 26%
- Rui Costa Pimenta (PCO) — 25%
- Edmilson Costa (PCB) — 23%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 22%
- Herzt Dias (PSTU) — 20%
- Samara (UP) — 20%
- Clariana Barão (DC) — 20%
- Poderia Votar em Todos — 1%
- Não sabe / Não respondeu — 2%
O governo Lula para o eleitor paraibano
A posição de vantagem de Lula também tem relação com a boa margem de aprovação que seu atual governo tem para os paraibanos, chegando a 55%.
Aprovação
- Aprovo — 55%
- Desaprovo — 41%
- Não sabe / Não respondeu — 4%
Avaliação
- Ótimo/Bom — 36%
- Regular — 31%
- Ruim/Péssimo — 30%
- Não sabe / Não respondeu — 3%