O estado em que Lula chega a ter mais que dobro das intenções de votos de Flávio, segundo pesquisa

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Uma pesquisa Real Time Big Data revela que o presidente Lula possui mais do que o dobro das intenções de voto de Flávio Bolsonaro na Paraíba, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O levantamento, feito com 1.600 eleitores, aponta ainda alta aprovação do governo Lula no estado, que é o 13º maior colégio eleitoral do país.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a ter mais do que o dobro das intenções de votos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno eleitoral no estado da Paraíba, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 19 e 22 de agosto, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

A Paraíba não é um dos maiores colégios eleitorais do país, mas fica na 13ª posição, com 3,2 milhões de eleitores, à frente de outros 14 estados.

Primeiro turno

Lula (PT) — 55%

Flávio Bolsonaro (PL) — 26%

Pablo Marçal (PRTB) — 4%

Renan Santos (Missão) — 3%

Ronaldo Caiado (PSD) — 3%

Romeu Zema (Novo) — 1%

Outros — 1%

Nulo/Branco — 3%

Não sabe / Não respondeu — 4%

Apesar de o coach Pablo Marçal ter sido citado pela pesquisa e pelos entrevistados, ele não é candidato e está inelegível até 2032.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Herz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e escritor Augusto Cury (Avante) foram somados e atingiram 1% — eles foram considerados em “outros”.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

No segundo turno, a vantagem de Lula diminui um pouco, mas continua sendo de quase o dobro das intenções de votos de Flávio Bolsonaro.

Lula (PT) — 59%

Flávio Bolsonaro (PL) — 32%

Nulo/Branco — 4%

Não sabe / Não respondeu — 5%

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Rejeições

Os quadros refletem as rejeições dos candidatos. Enquanto o senador fluminense tem 52% de rejeição, Lula tem 37%. Confira abaixo como se saem os candidatos junto ao eleitor paraibano quando questionados em quem ele não votaria.

Flávio Bolsonaro (PL) — 52%

Lula (PT) — 37%

Ronaldo Caiado (PSD) — 33%

Renan Santos (Missão) — 30%

Pablo Marçal (PRTB) — 30%

Zema (Novo) — 30%

Escritor Augusto Cury (Avante) — 26%

Rui Costa Pimenta (PCO) — 25%

Edmilson Costa (PCB) — 23%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 22%

Herzt Dias (PSTU) — 20%

Samara (UP) — 20%

Clariana Barão (DC) — 20%

Poderia Votar em Todos — 1%

Não sabe / Não respondeu — 2%

O governo Lula para o eleitor paraibano

A posição de vantagem de Lula também tem relação com a boa margem de aprovação que seu atual governo tem para os paraibanos, chegando a 55%.

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Aprovação

Aprovo — 55%

Desaprovo — 41%

Não sabe / Não respondeu — 4%

Avaliação

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Ótimo/Bom — 36%

Regular — 31%

Ruim/Péssimo — 30%

Não sabe / Não respondeu — 3%