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Política

O estado em que Lula chega a ter mais que dobro das intenções de votos de Flávio, segundo pesquisa

Pesquisa do Real Time Big Data aponta que petista tem ampla liderança na Paraíba, no primeiro e no segundo turno

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 10h17 | Atualizado em 24 ago 2026, 10h21
Lula, com barba grisalha e terno escuro, com as mãos unidas em frente ao peito, e Flávio Bolsonaro, de terno cinza e gravata azul, falando em um microfone
Lula e Flávio Bolsonaro (Tania Rego/Agência Brasil/ANdressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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O estado em que Lula chega a ter mais que dobro das intenções de votos de Flávio, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a ter mais do que o dobro das intenções de votos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno eleitoral no estado da Paraíba, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 19 e 22 de agosto, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

A Paraíba não é um dos maiores colégios eleitorais do país, mas fica na 13ª posição, com 3,2 milhões de eleitores, à frente de outros 14 estados.

Primeiro turno

  • Lula (PT) — 55%
  • Flávio Bolsonaro (PL) — 26%
  • Pablo Marçal (PRTB) — 4%
  • Renan Santos (Missão) — 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 3%
  • Romeu Zema (Novo) — 1%
  • Outros — 1%
  • Nulo/Branco — 3%
  • Não sabe / Não respondeu — 4%

Apesar de o coach Pablo Marçal ter sido citado pela pesquisa e pelos entrevistados, ele não é candidato e está inelegível até 2032.

Siga

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Herz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e escritor Augusto Cury (Avante) foram somados e atingiram 1% — eles foram considerados em “outros”.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

No segundo turno, a vantagem de Lula diminui um pouco, mas continua sendo de quase o dobro das intenções de votos de Flávio Bolsonaro.

  • Lula (PT) — 59%
  • Flávio Bolsonaro (PL) — 32%
  • Nulo/Branco — 4%
  • Não sabe / Não respondeu — 5%
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Rejeições

Os quadros refletem as rejeições dos candidatos. Enquanto o senador fluminense tem 52% de rejeição, Lula tem 37%. Confira abaixo como se saem os candidatos junto ao eleitor paraibano quando questionados em quem ele não votaria.

  • Flávio Bolsonaro (PL) — 52%
  • Lula (PT) — 37%
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 33%
  • Renan Santos (Missão) — 30%
  • Pablo Marçal (PRTB) — 30%
  • Zema (Novo) — 30%
  • Escritor Augusto Cury (Avante) — 26%
  • Rui Costa Pimenta (PCO) — 25%
  • Edmilson Costa (PCB) — 23%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 22%
  • Herzt Dias (PSTU) — 20%
  • Samara (UP) — 20%
  • Clariana Barão (DC) — 20%
  • Poderia Votar em Todos — 1%
  • Não sabe / Não respondeu — 2%

O governo Lula para o eleitor paraibano

A posição de vantagem de Lula também tem relação com a boa margem de aprovação que seu atual governo tem para os paraibanos, chegando a 55%.

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Aprovação

  • Aprovo — 55%
  • Desaprovo — 41%
  • Não sabe / Não respondeu — 4%

Avaliação

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  • Ótimo/Bom — 36%
  • Regular — 31%
  • Ruim/Péssimo — 30%
  • Não sabe / Não respondeu — 3%
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