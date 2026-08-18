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Política

O estado em que Flávio venceria Lula com folga no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa

Senador tem 52% das intenções de voto no segundo turno no Paraná, enquanto Lula tem 35%

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 10h04 | Atualizado em 18 ago 2026, 10h10
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado (Evaristo Sa/Daniel Ramalho/AFP)
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O estado em que Flávio venceria Lula com folga no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro e no segundo turno no estado do Paraná se as eleições fossem realizadas hoje, segundo aponta uma pesquisa do RealTime BigData publicada nesta terça-feira, 18. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1. 600 eleitores do estado entre os dias 13 e 17 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Segundo os dados, o parlamentar tem 13 pontos a mais que o petista no primeiro turno no estado, e a vantagem sobe para 17 pontos no segundo turno. Confira abaixo.

Primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL) — 44%
  • Lula (PT) — 31%
  • Renan Santos (Missão) — 7%
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 4%
  • Romeu Zema (Novo) — 2%
  • Escritor Augusto Cury (Avante) — 1%
  • Outros — 1%
  • Nulo/Branco — 5%
  • NS/NR — 5%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Em um eventual cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro conquistaria oito pontos a mais no Paraná, enquanto Lula subiria mais quatro pontos, o que garantiria a vitória estadual do senador.

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Segundo turno

  • Flávio Bolsonaro (PL) — 52%
  • Lula (PT) — 35%
  • Nulo/Branco — 7%
  • Não sabe / Não respondeu — 6%

Rejeições

Os cenários refletem as rejeições dos políticos no estado. Enquanto Flávio é rejeitado por 38% da população paranaense, Lula é rejeitado por 56%. Confira abaixo as rejeições de cada político no Paraná.

  • Lula (PT): 56%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 38%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 28%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 28%
  • Renan Santos (Missão): 27%
  • Edmilson Costa (PCB): 27%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 25%
  • Romeu Zema (Novo): 25%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 21%
  • Hertz Dias (PSTU): 18%
  • Samara Martins (UP): 17%
  • Wilson Grassi (Democrata): 17%
  • Clariana Barão (DC): 15%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 2%
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Eleições 2026
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