O estado em que Flávio venceria Lula com folga no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa

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Uma pesquisa RealTime BigData revela que Flávio Bolsonaro lideraria as eleições presidenciais no Paraná, superando Lula no primeiro e segundo turnos. O levantamento, feito com 1.600 eleitores, mostra Bolsonaro com 44% contra 31% de Lula no 1º turno, e 52% contra 35% no 2º turno. Lula apresenta maior rejeição no estado.

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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro e no segundo turno no estado do Paraná se as eleições fossem realizadas hoje, segundo aponta uma pesquisa do RealTime BigData publicada nesta terça-feira, 18. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1. 600 eleitores do estado entre os dias 13 e 17 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Segundo os dados, o parlamentar tem 13 pontos a mais que o petista no primeiro turno no estado, e a vantagem sobe para 17 pontos no segundo turno. Confira abaixo.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL) — 44%

Lula (PT) — 31%

Renan Santos (Missão) — 7%

Ronaldo Caiado (PSD) — 4%

Romeu Zema (Novo) — 2%

Escritor Augusto Cury (Avante) — 1%

Outros — 1%

Nulo/Branco — 5%

NS/NR — 5%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Em um eventual cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro conquistaria oito pontos a mais no Paraná, enquanto Lula subiria mais quatro pontos, o que garantiria a vitória estadual do senador.

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Segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL) — 52%

Lula (PT) — 35%

Nulo/Branco — 7%

Não sabe / Não respondeu — 6%

Rejeições

Os cenários refletem as rejeições dos políticos no estado. Enquanto Flávio é rejeitado por 38% da população paranaense, Lula é rejeitado por 56%. Confira abaixo as rejeições de cada político no Paraná.

Lula (PT): 56%

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Ronaldo Caiado (PSD): 28%

Rui Costa Pimenta (PCO): 28%

Renan Santos (Missão): 27%

Edmilson Costa (PCB): 27%

Leonardo Avalanche (PRTB): 25%

Romeu Zema (Novo): 25%

Escritor Augusto Cury (Avante): 21%

Hertz Dias (PSTU): 18%

Samara Martins (UP): 17%

Wilson Grassi (Democrata): 17%

Clariana Barão (DC): 15%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS / NR: 2%