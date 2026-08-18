O estado em que Flávio venceria Lula com folga no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa
Senador tem 52% das intenções de voto no segundo turno no Paraná, enquanto Lula tem 35%
O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro e no segundo turno no estado do Paraná se as eleições fossem realizadas hoje, segundo aponta uma pesquisa do RealTime BigData publicada nesta terça-feira, 18. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1. 600 eleitores do estado entre os dias 13 e 17 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Segundo os dados, o parlamentar tem 13 pontos a mais que o petista no primeiro turno no estado, e a vantagem sobe para 17 pontos no segundo turno. Confira abaixo.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL) — 44%
- Lula (PT) — 31%
- Renan Santos (Missão) — 7%
- Ronaldo Caiado (PSD) — 4%
- Romeu Zema (Novo) — 2%
- Escritor Augusto Cury (Avante) — 1%
- Outros — 1%
- Nulo/Branco — 5%
- NS/NR — 5%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1%.
Em um eventual cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro conquistaria oito pontos a mais no Paraná, enquanto Lula subiria mais quatro pontos, o que garantiria a vitória estadual do senador.
Segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL) — 52%
- Lula (PT) — 35%
- Nulo/Branco — 7%
- Não sabe / Não respondeu — 6%
Rejeições
Os cenários refletem as rejeições dos políticos no estado. Enquanto Flávio é rejeitado por 38% da população paranaense, Lula é rejeitado por 56%. Confira abaixo as rejeições de cada político no Paraná.
- Lula (PT): 56%
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Ronaldo Caiado (PSD): 28%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 28%
- Renan Santos (Missão): 27%
- Edmilson Costa (PCB): 27%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 25%
- Romeu Zema (Novo): 25%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 21%
- Hertz Dias (PSTU): 18%
- Samara Martins (UP): 17%
- Wilson Grassi (Democrata): 17%
- Clariana Barão (DC): 15%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 2%