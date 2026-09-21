O estado em que Flávio tem mais de 30 pontos de vantagem sobre Lula, segundo pesquisa

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A pesquisa eleitoral mais recente para o governo do estado, realizada entre 11 e 15 de setembro, revela um cenário claro para o primeiro e segundo turnos. Flávio Bolsonaro (PL) lidera com folga no primeiro turno e amplia sua vantagem em uma simulação de segundo turno contra Lula (PT). Veja os números completos.

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O senador Flávio Bolsonaro chega a ter mais de 30 pontos de vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial pelo estado do Paraná, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 11 e 15 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o parlamentar já está na liderança, mas com 17 pontos a mais, atingindo 47% das intenções de votos enquanto Lula tem 30%. É no segundo turno que a vantagem se alarga expressivamente, com Flávio indo a 61% e Lula se mantendo no mesmo patamar anterior. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 30%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Renan Santos (Missão): 4%

Pablo Marçal (PRTB): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

NS / NR: 3%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

Segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL): 61%

Lula (PT): 30%

Nulo/Branco: 5%

Não Sabe / Não Respondeu: 4%

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Rejeições

Lula (PT): 61%

Pablo Marçal (PRTB): 40% (inelegível)

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Renan Santos (Missão): 33%

Ronaldo Caiado (PSD): 32%

Rui Costa Pimenta (PCO): 28%

Edmilson Costa (PCB): 27%

Zema (Novo): 27%

Escritor Augusto Cury (Avante): 24%

Hertz Dias (PSTU): 22%

Samara Martins (UP): 22%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 21%

Clariana Barão (DC): 20%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS / NR: 1%

O governo Lula na visão dos paranaenses

Aprovação

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Aprova: 31%

Desaprova: 66%

NS / NR: 3%

Avaliação

Ótimo/Bom: 21%

Regular: 28%

Ruim/Péssimo: 49%

NS / NR: 2%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08843/2026.