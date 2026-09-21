O estado em que Flávio tem mais de 30 pontos de vantagem sobre Lula, segundo pesquisa
Levantamento do Real Time Big Data mostra senador com 61% das intenções de voto no segundo turno, enquanto petista tem 30%
O senador Flávio Bolsonaro chega a ter mais de 30 pontos de vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial pelo estado do Paraná, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 11 e 15 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, o parlamentar já está na liderança, mas com 17 pontos a mais, atingindo 47% das intenções de votos enquanto Lula tem 30%. É no segundo turno que a vantagem se alarga expressivamente, com Flávio indo a 61% e Lula se mantendo no mesmo patamar anterior. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 47%
- Lula (PT): 30%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Pablo Marçal (PRTB): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- NS / NR: 3%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.
Segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 61%
- Lula (PT): 30%
- Nulo/Branco: 5%
- Não Sabe / Não Respondeu: 4%
Rejeições
- Lula (PT): 61%
- Pablo Marçal (PRTB): 40% (inelegível)
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Renan Santos (Missão): 33%
- Ronaldo Caiado (PSD): 32%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 28%
- Edmilson Costa (PCB): 27%
- Zema (Novo): 27%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 24%
- Hertz Dias (PSTU): 22%
- Samara Martins (UP): 22%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 21%
- Clariana Barão (DC): 20%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
O governo Lula na visão dos paranaenses
Aprovação
- Aprova: 31%
- Desaprova: 66%
- NS / NR: 3%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 21%
- Regular: 28%
- Ruim/Péssimo: 49%
- NS / NR: 2%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08843/2026.