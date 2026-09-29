O estado em que Flávio Bolsonaro amplia vantagem de 3 para 10 pontos sobre Lula, segundo pesquisa
Levantamento do Real Time Big Data mostra desempenho positivo do senador em território sulista
No Rio Grande do Sul, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto em todos os cenários para a Presidência da República, tendo uma vantagem de três pontos no primeiro turno e avançando para dez de diferença no segundo, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, ele tem 44% das intenções, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 41%. Nenhum outro candidato atingiu dois dígitos no levantamento. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Lula (PT): 41%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 1%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e estão classificados como “outros”.
Segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 53%
- Lula (PT): 43%
- Nulo/Branco: 2%
- Não sabe / Não respondeu: 2%
A pesquisa divulgada nesta terça-feira, 28, foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-08546/2026.