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Política

O estado em que Flávio amplia vantagem sobre Lula em nove pontos no 2º turno, segundo pesquisa

Real Time Big Data mostra que senador tem apenas um ponto de vantagem no primeiro turno, mas cresce para dez em seguida no Rio Grande do Sul

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h42
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro (Tânia Rêgo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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O estado em que Flávio amplia vantagem sobre Lula em nove pontos no 2º turno, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) consegue ampliar sua vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de um para dez pontos percentuais entre o primeiro e o segundo turno no Rio Grande do Sul, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 25. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 pessoas entre os dias 20 e 24 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

Enquanto, no primeiro turno, Flávio tem 40% contra 39% de Lula; no segundo, sem outros candidatos da direita, o senador avança para 52% no estado, enquanto Lula sobe para apenas 42%. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL) — 40%
  • Lula (PT) — 39%
  • Renan Santos (Missão) — 7%
  • Pablo Marçal (PRTB) — 5%
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 2%
  • Zema (Novo) — 2%
  • Escritor Augusto Cury (Avante) — 1%
  • Outros — 1%
  • Nulo/Branco — 2%
  • NS/NR — 1%

Segundo turno

  • Flávio Bolsonaro (PL) — 52%
  • Lula (PT) — 42%
  • Nulo/Branco — 3%
  • NS/NR — 3%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Rejeição

O fato de Lula ficar atrás reflete sua rejeição junto ao eleitorado gaúcho, que chega a atingir os 51%. Apesar disso, Flávio também não fica muito melhor, com 48% de rejeição.

Siga
  • Lula (PT): 51%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 48%
  • Pablo Marçal (PRTB): 39%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 35%
  • Renan Santos (Missão): 31%
  • Zema (Novo): 28%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 25%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 25%
  • Edmilson Costa (PCB): 24%
  • Hertz Dias (PSTU): 24%
  • Samara (UP): 22%
  • Clariana Barão (DC): 22%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 2%

O governo Lula na opinião dos gaúchos

O resultado também aponta para a desaprovação do governo Lula pelos gaúchos, que chega a ser desaprovado por 56% do eleitorado do Rio Grande do Sul.

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Aprovação

  • Aprova: 43%
  • Desaprova: 56%
  • NS / NR: 1%
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Avaliação

  • Ótimo/Bom: 32%
  • Regular: 22%
  • Ruim/Péssimo: 45%
  • NS / NR: 1%
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TAGS:
Eleições 2026
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