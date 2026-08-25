O estado em que Flávio amplia vantagem sobre Lula em nove pontos no 2º turno, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data no Rio Grande do Sul revela que Flávio Bolsonaro amplia sua vantagem sobre Lula da Silva no segundo turno, passando de 1 para 10 pontos percentuais. O levantamento detalha os cenários de primeiro e segundo turno, além da alta rejeição dos candidatos e a desaprovação do governo Lula entre os gaúchos.

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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) consegue ampliar sua vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de um para dez pontos percentuais entre o primeiro e o segundo turno no Rio Grande do Sul, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 25. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 pessoas entre os dias 20 e 24 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

Enquanto, no primeiro turno, Flávio tem 40% contra 39% de Lula; no segundo, sem outros candidatos da direita, o senador avança para 52% no estado, enquanto Lula sobe para apenas 42%. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL) — 40%

Lula (PT) — 39%

Renan Santos (Missão) — 7%

Pablo Marçal (PRTB) — 5%

Ronaldo Caiado (PSD) — 2%

Zema (Novo) — 2%

Escritor Augusto Cury (Avante) — 1%

Outros — 1%

Nulo/Branco — 2%

NS/NR — 1%

Segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL) — 52%

Lula (PT) — 42%

Nulo/Branco — 3%

NS/NR — 3%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Rejeição

O fato de Lula ficar atrás reflete sua rejeição junto ao eleitorado gaúcho, que chega a atingir os 51%. Apesar disso, Flávio também não fica muito melhor, com 48% de rejeição.

Lula (PT): 51%

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Pablo Marçal (PRTB): 39%

Ronaldo Caiado (PSD): 35%

Renan Santos (Missão): 31%

Zema (Novo): 28%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%

Rui Costa Pimenta (PCO): 25%

Escritor Augusto Cury (Avante): 25%

Edmilson Costa (PCB): 24%

Hertz Dias (PSTU): 24%

Samara (UP): 22%

Clariana Barão (DC): 22%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS / NR: 2%

O governo Lula na opinião dos gaúchos

O resultado também aponta para a desaprovação do governo Lula pelos gaúchos, que chega a ser desaprovado por 56% do eleitorado do Rio Grande do Sul.

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Aprovação

Aprova: 43%

Desaprova: 56%

NS / NR: 1%

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Avaliação

Ótimo/Bom: 32%

Regular: 22%

Ruim/Péssimo: 45%

NS / NR: 1%