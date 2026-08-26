O estado do Norte em que influência de Lula não será decisiva na eleição, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data aponta empate técnico entre Professora Dorinha Seabra (União) e Vicentinho Junior (PSDB) na disputa pelo governo do Tocantins. Os dois líderes estão dentro da margem de erro no primeiro e segundo turnos, com cenários que indicam uma eleição acirrada e sem o apoio direto das figuras nacionais polarizadas.

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A senadora Maria Auxiliadora Seabra, conhecida como Professora Dorinha Seabra (União-TO), e o deputado Vicente de Oliveira, o Vicentinho Junior (PSDB-TO), disputam o governo do Tocantins, no Norte do Brasil, empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 26. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 21 e 25 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, é Dorinha quem tem a liderança numérica, com 33%, enquanto Vicentinho tem 30% — ambos dentro do limite da margem de erro. O quadro, no entanto, vira no segundo turno, sem ainda sair do empate técnico.

Nenhum dos dois conta com o apoio formal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que polarizaram a disputa presidencial. O candidato de Lula aparece, o atual vice-governador, Laurez Moreira (PSD), aparece em terceiro lugar no primeiro turno, com 11% das intenções de votos. Já Flávio, não tem candidato próprio ao governo, mas apoia dois nomes ao senado que estão na base de apoio de Dorinha, o senador Eduardo Gomes (PL) e o deputado federal Carlos Gaguim (União). Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Professora Dorinha (União): 33%

Vicentinho Júnior (PSDB): 30%

Laurez Moreira (PSD): 11%

Ataídes de Oliveira (Novo): 7%

Prof. Witer Naves (PSOL): 4%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 6%

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Segundo turno Nas eventuais possibilidades de segundo turno, o empate entre Dorinha e Vicentinho é mantido, mas ambos derrotariam o candidato de Lula. Cenário 1 Vicentinho Júnior (PSDB): 41%

Professora Dorinha (União): 40%

Nulo/Branco: 9%

NS/NR: 10% Continua após a publicidade Cenário 2 Professora Dorinha (União): 49%

Laurez Moreira (PSD): 33%

Nulo/Branco: 9%

NS/NR: 9% Cenário 3 Continua após a publicidade Vicentinho Júnior (PSDB): 47%

Laurez Moreira (PSD): 34%

Nulo/Branco: 9%

NS/NR: 10%

Rejeições

O cenário é difícil para o vice-governador Laurez Moreira (PSD) porque ele possui a maior rejeição do estado atualmente. O político esteve no governo enquanto o governador Wanderlei Barbosa Castro (Republicanos) foi afastado do cargo e retomou o cargo — por decisão do Supremo Tribunal Federal — em um caso de investigação de corrupção no ano passado.

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Laurez Moreira (PSD): 39%

Ataídes de Oliveira (Novo): 35%

Prof. Witer Naves (PSOL): 32%

Professora Dorinha (União Brasil): 32%

Vicentinho Júnior (PSDB): 27%

Du Pereira (DC): 22%

Subtenente Luiz Carlos (Democrata): 21%

Poderia Votar em Todos: 2%

NS/NR: 3% Senado Federal Na disputa pelo Senado Federal, é o candidato de Flávio Bolsonaro que lidera com folga a disputa, com 26% das intenções de voto. Eduardo Gomes tenta a reeleição à cadeira. Ele é seguido pelo deputado federal Alexandre Guimarães (MDB), que tem 18% e integra a chapa de Vicentinho Junior (PSDB). Já o candidato de Lula e Laurez Moreira, o ex-deputado federal Paulo Mourão (PT), aparece apenas na sétima posição, com 6% das intenções de votos. Eduardo Gomes (PL): 26%

Alexandre Guimarães (MDB): 18%

Gaguim (União): 10%

Vanderlei Luxemburgo (Pode): 9%

Ronaldo Dimas (Pode): 8%

Eli Borges (Republicanos): 7%

Paulo Mourão (PT): 6%

Professor Osvaldo (PSOL): 3%

Fábio Ribeiro (Rede): 1%

Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata): 1%

Nilton Santos (Novo): 1%

Apóstolo Flavio Braga (DC): 0%

Osvalny Luz (Democrata): 0%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 5%