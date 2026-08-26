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Política

O estado do Norte em que influência de Lula não será decisiva na eleição, segundo pesquisa

Levantamento do Real Time Big Data aponta que nomes ligados ao petista estão longe da vitória em qualquer cargo majoritário neste ano

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 08h51 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h12
Duas pessoas em close-up, uma mulher à esquerda e um homem à direita, ambos falando em microfones. A mulher tem cabelos castanhos longos, usa maquiagem e um brinco brilhante. O homem tem cabelo escuro curto, barba por fazer e veste um terno xadrez cinza com gravata verde
Senadora Dorinha Seabra (União); e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) (Carlos Moura/Agência Senado/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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O estado do Norte em que influência de Lula não será decisiva na eleição, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A senadora Maria Auxiliadora Seabra, conhecida como Professora Dorinha Seabra (União-TO), e o deputado Vicente de Oliveira, o Vicentinho Junior (PSDB-TO), disputam o governo do Tocantins, no Norte do Brasil, empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 26. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 21 e 25 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, é Dorinha quem tem a liderança numérica, com 33%, enquanto Vicentinho tem 30% — ambos dentro do limite da margem de erro. O quadro, no entanto, vira no segundo turno, sem ainda sair do empate técnico.

Nenhum dos dois conta com o apoio formal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que polarizaram a disputa presidencial. O candidato de Lula aparece, o atual vice-governador, Laurez Moreira (PSD), aparece em terceiro lugar no primeiro turno, com 11% das intenções de votos. Já Flávio, não tem candidato próprio ao governo, mas apoia dois nomes ao senado que estão na base de apoio de Dorinha, o senador Eduardo Gomes (PL) e o deputado federal Carlos Gaguim (União). Confira os números abaixo.

Siga

Primeiro turno

  • Professora Dorinha (União): 33%
  • Vicentinho Júnior (PSDB): 30%
  • Laurez Moreira (PSD): 11%
  • Ataídes de Oliveira (Novo): 7%
  • Prof. Witer Naves (PSOL): 4%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 6%

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Segundo turno

Nas eventuais possibilidades de segundo turno, o empate entre Dorinha e Vicentinho é mantido, mas ambos derrotariam o candidato de Lula.

Cenário 1

  • Vicentinho Júnior (PSDB): 41%
  • Professora Dorinha (União): 40%
  • Nulo/Branco: 9%
  • NS/NR: 10%
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Cenário 2

  • Professora Dorinha (União): 49%
  • Laurez Moreira (PSD): 33%
  • Nulo/Branco: 9%
  • NS/NR: 9%

Cenário 3

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  • Vicentinho Júnior (PSDB): 47%
  • Laurez Moreira (PSD): 34%
  • Nulo/Branco: 9%
  • NS/NR: 10%

Rejeições

O cenário é difícil para o vice-governador Laurez Moreira (PSD) porque ele possui a maior rejeição do estado atualmente. O político esteve no governo enquanto o governador Wanderlei Barbosa Castro (Republicanos) foi afastado do cargo e retomou o cargo — por decisão do Supremo Tribunal Federal — em um caso de investigação de corrupção no ano passado.

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  • Laurez Moreira (PSD): 39%
  • Ataídes de Oliveira (Novo): 35%
  • Prof. Witer Naves (PSOL): 32%
  • Professora Dorinha (União Brasil): 32%
  • Vicentinho Júnior (PSDB): 27%
  • Du Pereira (DC): 22%
  • Subtenente Luiz Carlos (Democrata): 21%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS/NR: 3%

Senado Federal

Na disputa pelo Senado Federal, é o candidato de Flávio Bolsonaro que lidera com folga a disputa, com 26% das intenções de voto. Eduardo Gomes tenta a reeleição à cadeira. Ele é seguido pelo deputado federal Alexandre Guimarães (MDB), que tem 18% e integra a chapa de Vicentinho Junior (PSDB).

Já o candidato de Lula e Laurez Moreira, o ex-deputado federal Paulo Mourão (PT), aparece apenas na sétima posição, com 6% das intenções de votos.

  • Eduardo Gomes (PL): 26%
  • Alexandre Guimarães (MDB): 18%
  • Gaguim (União): 10%
  • Vanderlei Luxemburgo (Pode): 9%
  • Ronaldo Dimas (Pode): 8%
  • Eli Borges (Republicanos): 7%
  • Paulo Mourão (PT): 6%
  • Professor Osvaldo (PSOL): 3%
  • Fábio Ribeiro (Rede): 1%
  • Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata): 1%
  • Nilton Santos (Novo): 1%
  • Apóstolo Flavio Braga (DC): 0%
  • Osvalny Luz (Democrata): 0%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 5%
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