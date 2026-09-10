O estado do Nordeste em que Flávio mais se aproxima de Lula, segundo pesquisa
Levantamento do AtlasIntel mostra que senador tem dez pontos de diferença para o petista em Alagoas, território de seu vice, Alfredo Gaspar, nos dois turnos
O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem, entre todos os nove estados do Nordeste, o seu melhor desempenho contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Alagoas, território do seu vice, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). Segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 10, ele fica em segundo lugar, sob uma diferença de dez pontos para o petista, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.208 eleitores do estado entre os dias 4 e 9 de setembro, gerando documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula aparece com 47,7% enquanto Flávio tem 37%. A diferença de dez pontos chama a atenção em um estado do Nordeste, visto que, nos demais, ela costuma ser de mais de 20 ou até de 30 pontos. A região é conhecida por, historicamente, dar grandes votações ao petista.
Primeiro turno
- Lula (PT): 47.7%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37.0%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 7.1%
- Renan Santos (Missão): 3.4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2.3%
- Zema (Novo): 0.3%
- Samara (UP): 0.1%
- Clariana Barão (DC): 0.0%
- Hertz Dias (PSTU): 0.0%
- Voto branco/nulo: 1.3%
- Não sei: 0.6%
Segundo turno
Nos cenários de primeiro e segundo turno desenhados pela pesquisa, Flávio mantém a distância de dez pontos para Lula e chega a alcançar 40% (veja no primeiro cenário), outro percentual que ele não costuma ter nos demais estados do Nordeste. Além de Flávio, o escritor Augusto Cury (Avante) também consegue a proeza de ter uma distância de apenas dez pontos para Lula (veja no segundo cenário).
Os demais cenários, Lula venceria seus adversários por uma distância e mais de 20 pontos para cada um deles.
Cenário 01
- Lula: 50.6%
- Flávio Bolsonaro: 40%
- Nulo / Branco / Não sabe: 9.4%
Cenário 02
- Lula: 46.5%
- Escritor Augusto Cury: 36.3%
- Nulo / Branco / Não sabe: 17.3%
Cenário 03
- Lula: 50.6%
- Ronaldo Caiado: 30.6%
- Nulo / Branco / Não sabe: 18.8%
Cenário 04
- Lula: 51.7%
- Zema: 30.6%
- Nulo / Branco / Não sabe: 17.7%
Cenário 05
- Lula: 50.3%
- Renan Santos: 25.6%
- Nulo / Branco / Não sabe: 24.1%
O governo Lula na visão dos alagoanos
A pesquisa também mediu como os alagoanos avaliam o governo Lula, que se saiu majoritariamente bem, com aprovação de 51%.
Aprovação
- Aprovo: 51%
- Desaprovo: 47%
- Não sei: 2%
Avaliação
- Ótimo / Bom: 45%
- Ruim / Péssimo: 43%
- Regular: 12%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07020/2026.