O estado do Nordeste em que Flávio mais se aproxima de Lula, segundo pesquisa

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Pesquisa AtlasIntel revela que Flávio Bolsonaro tem em Alagoas seu melhor desempenho no Nordeste contra Lula, diminuindo a diferença para dez pontos no primeiro e segundo turno. O estado, que é território do seu vice, Alfredo Gaspar, destoa da média regional e apresenta aprovação de 51% para o governo Lula.

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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem, entre todos os nove estados do Nordeste, o seu melhor desempenho contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Alagoas, território do seu vice, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). Segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 10, ele fica em segundo lugar, sob uma diferença de dez pontos para o petista, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.208 eleitores do estado entre os dias 4 e 9 de setembro, gerando documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula aparece com 47,7% enquanto Flávio tem 37%. A diferença de dez pontos chama a atenção em um estado do Nordeste, visto que, nos demais, ela costuma ser de mais de 20 ou até de 30 pontos. A região é conhecida por, historicamente, dar grandes votações ao petista.

Primeiro turno

Lula (PT): 47.7%

Flávio Bolsonaro (PL): 37.0%

Escritor Augusto Cury (Avante): 7.1%

Renan Santos (Missão): 3.4%

Ronaldo Caiado (PSD): 2.3%

Zema (Novo): 0.3%

Samara (UP): 0.1%

Clariana Barão (DC): 0.0%

Hertz Dias (PSTU): 0.0%

Voto branco/nulo: 1.3%

Não sei: 0.6%

Segundo turno

Nos cenários de primeiro e segundo turno desenhados pela pesquisa, Flávio mantém a distância de dez pontos para Lula e chega a alcançar 40% (veja no primeiro cenário), outro percentual que ele não costuma ter nos demais estados do Nordeste. Além de Flávio, o escritor Augusto Cury (Avante) também consegue a proeza de ter uma distância de apenas dez pontos para Lula (veja no segundo cenário).

Os demais cenários, Lula venceria seus adversários por uma distância e mais de 20 pontos para cada um deles.

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Cenário 01

Lula: 50.6%

Flávio Bolsonaro: 40%

Nulo / Branco / Não sabe: 9.4%

Cenário 02

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Lula: 46.5%

Escritor Augusto Cury: 36.3%

Nulo / Branco / Não sabe: 17.3%

Cenário 03

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Lula: 50.6%

Ronaldo Caiado: 30.6%

Nulo / Branco / Não sabe: 18.8%

Cenário 04

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Lula: 51.7%

Zema: 30.6%

Nulo / Branco / Não sabe: 17.7%

Cenário 05

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Lula: 50.3%

Renan Santos: 25.6%

Nulo / Branco / Não sabe: 24.1%

O governo Lula na visão dos alagoanos

A pesquisa também mediu como os alagoanos avaliam o governo Lula, que se saiu majoritariamente bem, com aprovação de 51%.

Aprovação

Aprovo: 51%

Desaprovo: 47%

Não sei: 2%

Avaliação

Ótimo / Bom: 45%

Ruim / Péssimo: 43%

Regular: 12%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07020/2026.

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