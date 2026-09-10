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Política

O estado do Nordeste em que Flávio mais se aproxima de Lula, segundo pesquisa

Levantamento do AtlasIntel mostra que senador tem dez pontos de diferença para o petista em Alagoas, território de seu vice, Alfredo Gaspar, nos dois turnos

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 10h09 | Atualizado em 10 set 2026, 10h26
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
Flávio Bolsonaro e Lula (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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O estado do Nordeste em que Flávio mais se aproxima de Lula, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem, entre todos os nove estados do Nordeste, o seu melhor desempenho contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Alagoas, território do seu vice, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). Segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 10, ele fica em segundo lugar, sob uma diferença de dez pontos para o petista, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.208 eleitores do estado entre os dias 4 e 9 de setembro, gerando documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula aparece com 47,7% enquanto Flávio tem 37%. A diferença de dez pontos chama a atenção em um estado do Nordeste, visto que, nos demais, ela costuma ser de mais de 20 ou até de 30 pontos. A região é conhecida por, historicamente, dar grandes votações ao petista.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 47.7%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37.0%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 7.1%
  • Renan Santos (Missão): 3.4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2.3%
  • Zema (Novo): 0.3%
  • Samara (UP): 0.1%
  • Clariana Barão (DC): 0.0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0.0%
  • Voto branco/nulo: 1.3%
  • Não sei: 0.6%

Segundo turno

Nos cenários de primeiro e segundo turno desenhados pela pesquisa, Flávio mantém a distância de dez pontos para Lula e chega a alcançar 40% (veja no primeiro cenário), outro percentual que ele não costuma ter nos demais estados do Nordeste. Além de Flávio, o escritor Augusto Cury (Avante) também consegue a proeza de ter uma distância de apenas dez pontos para Lula (veja no segundo cenário).

Siga

Os demais cenários, Lula venceria seus adversários por uma distância e mais de 20 pontos para cada um deles.

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Cenário 01 

  • Lula: 50.6%
  • Flávio Bolsonaro: 40%
  • Nulo / Branco / Não sabe: 9.4%

Cenário 02

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  • Lula: 46.5%
  • Escritor Augusto Cury: 36.3%
  • Nulo / Branco / Não sabe: 17.3%

Cenário 03

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  • Lula: 50.6%
  • Ronaldo Caiado: 30.6%
  • Nulo / Branco / Não sabe: 18.8%

Cenário 04 

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  • Lula: 51.7%
  • Zema: 30.6%
  • Nulo / Branco / Não sabe: 17.7%

Cenário 05

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  • Lula: 50.3%
  • Renan Santos: 25.6%
  • Nulo / Branco / Não sabe: 24.1%

O governo Lula na visão dos alagoanos

A pesquisa também mediu como os alagoanos avaliam o governo Lula, que se saiu majoritariamente bem, com aprovação de 51%.

Aprovação

  • Aprovo: 51%
  • Desaprovo: 47%
  • Não sei: 2%

Avaliação

  • Ótimo / Bom: 45%
  • Ruim / Péssimo: 43%
  • Regular: 12%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07020/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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