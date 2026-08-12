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Política

Pesquisa mostra o estado do agro onde Flávio Bolsonaro venceria Lula com folga

Levantamento Real Time Big Data divulgado nesta quarta, 12, aponta que senador teria 10 pontos de vantagem sobre o presidente no MT

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 12h10 | Atualizado em 12 ago 2026, 12h12
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages/Saulo Cruz/Agência Senado)
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Uma pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 12, sobre as intenções de voto no estado do Mato Grosso mostra que, nesse reduto do agronegócio, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) venceria com folga o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tanto nos cenários de primeiro quanto de segundo turno.

Na simulação de primeiro turno, Flávio aparece com 43% das intenções de voto, superando o petista por 10 pontos percentuais — Lula fica em segundo lugar, com 33%. Depois dos dois, vem Renan Santos (Missão), com 8%, Ronaldo Caiado (PSD), com 6%, e Romeu Zema (Novo), com 1%. O levantamento ouviu 1.600 eleitores do Mato Grosso entre os dias 7 e 11 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança da pesquisa é de 95%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A vantagem de Flávio fica ainda maior na simulação de segundo turno. O senador aparece com 51% das intenções de voto, contra 37% do presidente Lula. A diferença entre os dois chega a 14 pontos percentuais. Nulos e brancos são 6% e os que não souberam ou não quiserem responder são também 6%.

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No Mato Grosso, segundo a pesquisa divulgada nesta quarta, a rejeição ao presidente Lula chega a 55% do eleitorado, enquanto a de Flávio fica na casa dos 37%. A desaprovação do governo federal também é alta: 62% dos entrevistados disseram que não aprovam a atual gestão e apenas 34% a aprovam.

Governador e Senador

Outro levantamento do mesmo instituto divulgado também nesta terça, 12, mostra como estão os cenários na disputa para os cargos de governador e senador. Wellignton Fagundes (PL) lidera as intenções de voto para o executivo do Mato Grosso, com 34%, seguido de Otaviano Pivetta (Republicanos), com 26% — ele é o atual governador do estado e assumiu a cadeira de Mauro Mendes (União Brasil), que disputa o senado. Em terceiro lugar, aparece Natasha Slhessarenko (PSD), com 13% e depois Rafael Milas (Missão), com 3%.

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O ex-governador lidera as intenções de voto para o senado: Mendes tem 27% das intenções de voto, seguido de Janaína Riva (MDB), que tem 25%. Depois deles, aparece o ex-ministro da Agricultura do governo Lula Carlos Fávaro (PSD), com 13%, José Medeiros (PL) com 12% e Pedro Taques (PSB) com 11%.

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