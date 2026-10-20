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Política

O estado com real chance de vitória de uma mulher no segundo turno, segundo pesquisa

A partir de 2027, o Brasil terá, no máximo, quatro governadoras mulheres dentre o total de 27 cargos de comandos estaduais

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 09h13 | Atualizado em 20 out 2026, 11h20
A ex-senadora e vice-governadora do Acre Mailza Assis
Ex-senadora e governadora do Acre, Mailza Assis (PP) lidera as intenções de voto para o segundo turno no próximo domingo, 25 (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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O estado com real chance de vitória de uma mulher no segundo turno, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

A disputa de segundo turno do Acre deve terminar com a reeleição da atual governadora Mailza Assis (PP), de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Mailza está no cargo desde abril deste ano, quando o governador Gladson Camelí (PP) deixou o cargo para disputar uma vaga ao Senado Federal — ele não venceu a disputa, visto que ficou em terceiro lugar dos mais votados, quando havia apenas duas vagas, e também porque foi tornado inelegível pelo TRE-AC pela Lei da Ficha Limpa.

Agora, ela lidera a disputa pela sua reeleição com 59% dos votos válidos estimados contra 41% de seu adversário, o senador Alan Rick (Republicanos). Caso a estimativa da pesquisa se confirme nas urnas, Mailza será uma das poucas mulheres a comandar um estado brasileiro pelos próximos quatro anos, visto que apenas uma governadora se elegeu no primeiro turno, Raquel Lyra (PSD), em Pernambuco, e, no segundo turno, há apenas mais três mulheres na disputa, sendo duas competitivas.

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Confira os números mais relevantes da pesquisa abaixo.

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Votos válidos

  • Mailza Assis (PP): 59%
  • Alan Rick (Republicanos): 41%

Votos totais (pesquisa estimulada)

  • Mailza Assis (PP): 50%
  • Alan Rick (Republicanos): 35%
  • Nulo/Branco: 11%
  • NS/NR: 4%

Rejeições

  • Alan Rick (Republicanos): 37%
  • Mailza Assis (PP): 29%
  • Rejeito ambos: 18%
  • Não rejeito nenhum: 16%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código AC-09297/2026.

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