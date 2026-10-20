O estado com real chance de vitória de uma mulher no segundo turno, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data para o governo do Acre aponta a reeleição da atual governadora Mailza Assis (PP) no segundo turno, com 59% dos votos válidos contra 41% de Alan Rick (Republicanos). Os números indicam uma vitória expressiva, consolidando Mailza como uma das poucas mulheres a liderar um estado.

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A disputa de segundo turno do Acre deve terminar com a reeleição da atual governadora Mailza Assis (PP), de acordo com pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 15 e 19 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Mailza está no cargo desde abril deste ano, quando o governador Gladson Camelí (PP) deixou o cargo para disputar uma vaga ao Senado Federal — ele não venceu a disputa, visto que ficou em terceiro lugar dos mais votados, quando havia apenas duas vagas, e também porque foi tornado inelegível pelo TRE-AC pela Lei da Ficha Limpa.

Agora, ela lidera a disputa pela sua reeleição com 59% dos votos válidos estimados contra 41% de seu adversário, o senador Alan Rick (Republicanos). Caso a estimativa da pesquisa se confirme nas urnas, Mailza será uma das poucas mulheres a comandar um estado brasileiro pelos próximos quatro anos, visto que apenas uma governadora se elegeu no primeiro turno, Raquel Lyra (PSD), em Pernambuco, e, no segundo turno, há apenas mais três mulheres na disputa, sendo duas competitivas.

Confira os números mais relevantes da pesquisa abaixo.

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Votos válidos

Mailza Assis (PP): 59%

Alan Rick (Republicanos): 41%

Votos totais (pesquisa estimulada)

Mailza Assis (PP): 50%

Alan Rick (Republicanos): 35%

Nulo/Branco: 11%

NS/NR: 4%

Rejeições

Alan Rick (Republicanos): 37%

Mailza Assis (PP): 29%

Rejeito ambos: 18%

Não rejeito nenhum: 16%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código AC-09297/2026.