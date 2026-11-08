O espinhoso desafio da deputada eleita Ana Elisa

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Ana Elisa (PT-MG), deputada federal eleita, lidera esforços para conter a crise da Gerdau em Divinópolis. A jovem parlamentar articulou uma reunião com a prefeita, representantes da empresa e o vice-presidente Alckmin em Brasília, buscando reverter o encerramento da fabricação de aço, que afetou centenas de trabalhadores. Ela critica o uso das redes para culpar, priorizando soluções.

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Fenômeno do PT nas redes sociais e nas últimas eleições, a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) já assumiu uma missão espinhosa antes mesmo de ser empossada no cargo: tentar impedir o agravamento da crise da Gerdau, uma das maiores siderúrgicas do Brasil. A empresa anunciou o encerramento de sua produção de aço na unidade de Divinópolis, interior de Minas Gerais e reduto eleitoral de Ana Elisa.

Em um vídeo publicado no Instagram, a futura parlamentar contou como articulou uma reunião entre a prefeita de Divinópolis, Janete Oliveira (Avante-MG), adversária política da petista, representantes da Gerdau e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB-SP) em Brasília.

Na gravação, Ana Elisa garantiu que o governo Lula vai tentar ajudar a empresa e a prefeita a contornarem a situação na região e também que o fechamento da siderúrgica pode não ser definitivo. “A Gerdau está em processo de hibernação e há possibilidade de volta”, garantiu ela, ao publicar uma foto do encontro em Brasília.

Eleita como a deputada mais jovem de Minas Gerais, com mais de 524.000 votos, Ana Elisa, de 21 anos, criticou quem tem abordado esse assunto nas redes sociais simplesmente apontando os responsáveis pela crise da empresa. “Este não é o momento para isso. Estamos com problemas reais, com pessoas reais desempregadas, que precisam de um prumo e de uma resposta. E essa resposta precisa vir da política”, afirmou.

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Ainda sobre a utilização da internet para tratar do tema, a deputada eleita disse que defende o trabalho da militância petista nas redes sociais, mas admite que muitas vezes isso tem sido feito “de forma errônea”.

“Fica o meu apelo para que as pessoas comecem a responsabilizar aqueles políticos que nada estão fazendo para além de vídeos nas redes sociais para poder salvar a economia da nossa cidade, salvar a vida daqueles trabalhadores e salvar a vida dos empreendedores que dependem da Gerdau”, concluiu ela.

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O encerramento da unidade da Gerdau em Divinópolis pode afetar mais de 2.000 empresas localizadas no entorno da fábrica, de acordo com um levantamento feito pela prefeitura do município. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 280 trabalhadores foram demitidos.