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Política

O espinhoso desafio da deputada eleita Ana Elisa

Petista tenta evitar o fim das operações de uma unidade do grupo Gerdau em Divinópolis (MG), seu reduto eleitoral

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 10h08 | Atualizado em 8 nov 2026, 10h19
Sete pessoas, quatro homens e três mulheres, posam sorridentes em frente a um mapa-múndi azul. O homem central veste terno azul e gravata verde. As mulheres usam blazers claros e calças. Os outros homens vestem ternos ou blazers escuros.
ESFORÇO - Registro feito do encontro promovido por Ana Elisa (centro) entre Alckmin (esq.) e representantes da Gerdau (Reprodução/Reprodução)
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Fenômeno do PT nas redes sociais e nas últimas eleições, a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) já assumiu uma missão espinhosa antes mesmo de ser empossada no cargo: tentar impedir o agravamento da crise da Gerdau, uma das maiores siderúrgicas do Brasil. A empresa anunciou o encerramento de sua produção de aço na unidade de Divinópolis, interior de Minas Gerais e reduto eleitoral de Ana Elisa.

Em um vídeo publicado no Instagram, a futura parlamentar contou como articulou uma reunião entre a prefeita de Divinópolis, Janete Oliveira (Avante-MG), adversária política da petista, representantes da Gerdau e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB-SP) em Brasília.

Na gravação, Ana Elisa garantiu que o governo Lula vai tentar ajudar a empresa e a prefeita a contornarem a situação na região e também que o fechamento da siderúrgica pode não ser definitivo. “A Gerdau está em processo de hibernação e há possibilidade de volta”, garantiu ela, ao publicar uma foto do encontro em Brasília.

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Eleita como a deputada mais jovem de Minas Gerais, com mais de 524.000 votos, Ana Elisa, de 21 anos, criticou quem tem abordado esse assunto nas redes sociais simplesmente apontando os responsáveis pela crise da empresa. “Este não é o momento para isso. Estamos com problemas reais, com pessoas reais desempregadas, que precisam de um prumo e de uma resposta. E essa resposta precisa vir da política”, afirmou.

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Ainda sobre a utilização da internet para tratar do tema, a deputada eleita disse que defende o trabalho da militância petista nas redes sociais, mas admite que muitas vezes isso tem sido feito “de forma errônea”.

“Fica o meu apelo para que as pessoas comecem a responsabilizar aqueles políticos que nada estão fazendo para além de vídeos nas redes sociais para poder salvar a economia da nossa cidade, salvar a vida daqueles trabalhadores e salvar a vida dos empreendedores que dependem da Gerdau”, concluiu ela.

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O encerramento da unidade da Gerdau em Divinópolis pode afetar mais de 2.000 empresas localizadas no entorno da fábrica, de acordo com um levantamento feito pela prefeitura do município. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 280 trabalhadores foram demitidos.

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