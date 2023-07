O esforço de Lula para mostrar que não cedeu poder ao Centrão

O presidente Lula e alguns dos principais ministros costumam dizer que Jair Bolsonaro entregou o controle da máquina pública e do Orçamento da União ao Centrão, dedicando-se quase que exclusivamente ao debate político, às polêmicas do cercadinho e ao entretenimento de seus apoiadores mais radicais. O capitão, na versão petista, teria terceirizado o exercício do poder, o que explicaria o fortalecimento do Legislativo.

De volta ao Palácio do Planalto, Lula está tendo esse discurso de crítica ao antecessor testado na prática. Há meses, ele negocia um acordo para a adesão ao governo de setores do Centrão, especialmente de parlamentares de PP e do Republicanos. O grupo já pediu, entre outras coisas, os ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social, além da presidência da Caixa. Além disso, quer controlar as verbas herdadas do antigo orçamento secreto.

Em manifestações públicas, Lula reagiu a esses pedidos e tentou mostrar força. Ele afirmou, por exemplo, que os ministros da Saúde e do Desenvolvimento Social não serão trocados e arrematou, como se estipulasse uma regra básica para a mesa de negociação: “Não é o partido que quer vir que pede ministério. É o governo que oferece ministério”.

O presidente já aceitou negociar com parlamentares a destinação de verbas do antigo orçamento secreto, de cerca de 10 bilhões de reais, que hoje estão nos ministérios. Ele insiste, no entanto, que os congressistas não farão as indicações livremente, para onde bem entenderem, mas seguindo regras definidas por seu governo, o que desagrada ao Centrão.

“Confesso a você que, do que eu acompanhei da política, tanto nos municípios e nos estados, não é normal quem quer vir para o governo chegar ‘eu quero isso, eu quero aquilo’”, diz o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. “É o presidente quem coordena e quem decide qual será o ministério e quem será ministro”, acrescenta.

Nos próximos dias, Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), devem selar a adesão do Centrão à base governista. Com o acordo fechado, será possível saber quanto o petista cedeu aos novos aliados — e se, ao fim e ao cabo, não se rendeu na mesma proporção de Bolsonaro.