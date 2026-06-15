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Política

O erro que Flávio Bolsonaro aponta no governo de seu pai

Senador e pré-candidato à Presidência diz que conduta foi 'aprendizado'

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 14h06 | Atualizado em 15 jun 2026, 15h14
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O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apontou nesta segunda-feira, 15, que um erro durante o governo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi a relação com a imprensa.

“Do que depender de mim, vai ter sempre liberdade de imprensa, liberdade de expressão, independente de matérias que sejam construídas contra mim, ainda que ache que sejam injustas”, disse ele durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil. “Acho que foi um dos problemas que identifico no governo do presidente Bolsonaro. O relacionamento com a imprensa, o preconceito, muitas vezes, de quem estava gerindo o orçamento para a publicidade com relação a alguns veículos de comunicação”, afirmou.

Flávio disse ver uma necessidade de mudança radical nesse comportamento. “Obviamente isso tem que ser mudado radicalmente. É um aprendizado de uma coisa que eu acho que foi feita errada e que a gente não precisa repetir o erro. A gente pode fazer muito melhor e assim será possível em um governo meu”, afirmou.

O governo de Jair Bolsonaro foi criticado pelos ataques à imprensa, e chegou a ser denunciado no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) por tal.

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