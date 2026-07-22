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Política

O ensinamento de Caiado a Flávio após fala sobre urnas em evento com embaixadores

Pré-candidato do PSD à presidência indicou que filho de Bolsonaro perdeu a oportunidade de fomentar a indústria e atrair investidores

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 14h22 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h41
DESCONFIANÇA - Caiado: fissuras no campo da direita podem comprometer futuras alianças
Ronaldo Caiado (Luiz Rodrigues/AtoPress/Folhapress/.)
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O ensinamento de Caiado a Flávio após fala sobre urnas em evento com embaixadores Priorizar nos meus resultados Google

Pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado foi às redes sociais para criticar fala de Flávio Bolsonaro sobre urnas eletrônicas durante encontro com mais de 40 embaixadores.

“42 embaixadores numa sala. Dava para vender soja. Dava para abrir mercado para indústria. Dava para atrair investimento. Escolheram falar de urna eletrônica”, escreveu Caiado em suas redes sociais.

Desde a revelação da relação entre Flávio e Daniel Vorcaro, do banco Master, Caiado vem escalando as críticas ao filho de Jair Bolsonaro, seu adversário na corrida presidencial e com quem deve disputar os votos do eleitorado da direita.

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Ontem, Flávio afirmou que o Brasil utiliza urnas fabricadas pela empresa venezuelana Smartmatic e citou um relatório da CIA segundo o qual a companhia estaria envolvida em fraudes nas eleições da Venezuela em 2012.

Essa associação, que foi feita no passado por Bolsonaro, já foi desmentida pelo TSE, que não utiliza urnas da Smartmatic.

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Ele aproveitou a fala para defender que os países enviem observadores internacionais para acompanhar as eleições no Brasil. “Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras são da mesma empresa”.

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