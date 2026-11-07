O enigma de Michelle Bolsonaro na disputa pela presidência do Senado

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Eleita senadora, Michelle Bolsonaro mantém-se em silêncio na acirrada disputa pela presidência do Senado. Sua postura enigmática gera incertezas sobre qual candidato da oposição, Rogério Marinho ou Tereza Cristina, terá seu apoio. Entenda os motivos por trás da ambiguidade da ex-primeira-dama e a intrincada teia política que envolve a corrida pelo comando do Legislativo.

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Eleita senadora pelo Distrito Federal com votação recorde, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) representa um verdadeiro enigma na disputa dos dois candidatos de oposição por apoios para chegar à presidência do Senado. Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) enfrentam o atual detentor do cargo e postulante a mais dois anos de mandato, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), aliado de ocasião do governo Lula, na corrida que será decidida em 1º de fevereiro de 2027.

Coordenador da campanha do ex-presidenciável Flávio Bolsonaro, hoje autoexilado nos Estados Unidos, Marinho lançou sua candidatura oficialmente na última quarta-feira, 4, na sede do PL, ao lado do cacique nacional Valdemar Costa Neto e da imensa maioria da futura bancada de 29 senadores do partido. Os três senadores eleitos do Novo também o apoiam, assim como o ex-secretário de Segurança de São Paulo Guilherme Derrite, eleito pelo Progressistas. Michelle, contudo, não compareceu, justificando que estava preparando o almoço do marido Jair Bolsonaro.

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A explicação para a ausência pode ser verdadeira, mas não dissipa a ambiguidade sobre qual candidato da oposição conta hoje com o apoio da popular ex-primeira-dama. Quando Flávio Bolsonaro ainda não havia anunciado seu candidato a vice, ela chegou a interceder junto à direção nacional do Progressistas a favor de um acordo para que Tereza Cristina assumisse o posto. Mais adiante, a legenda de Ciro Nogueira decidiu manter-se neutra no primeiro turno. Michelle também é uma defensora da ascensão de mulheres conservadoras na política.

Agora, com a ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro no páreo pelo comando do Poder Legislativo, sua principal cabo eleitoral é a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), uma das melhores amigas e aliadas de Michelle. “A Tereza reúne dureza e austeridade com serenidade para tocar nossas pautas sem abrir mão dos nossos valores”, declarou Damares. Questionada sobre a principal dentre essas pautas, ela responde sem titubear: “Impeachment de ministros do Supremo que pisarem na bola — ou já pisaram.”

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A ostentação dessa bandeira de campanha ajuda a explicar por que, apesar dos sinais e de seu capital político, Michelle ainda não se pronunciou sobre a corrida pela sucessão de Alcolumbre. A própria Damares já havia afirmado, em outra ocasião, que a ex-primeira-dama tem tanto medo de uma eventual decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogando a prisão domiciliar e mandando Jair Bolsonaro de volta para a cadeia que evita declarações ou ações que o responsável pela execução penal de seu marido possa interpretar como uma violação das proibições impostas a ele.