O encontro que indicou que federação entre PSB e PDT está prestes a sair do papel

O presidente nacional do PSB, João Campos, se reuniu nos últimos dias com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, uma das lideranças do PDT.

Quem conversou com ambos depois do encontro garante que eles avançaram nas conversas sobre uma federação entre os dois partidos.

Após a abertura das urnas em primeiro turno, o PDT não conseguiu atingir cláusula de barreira e a iniciativa de se casar temporariamente com o PSB seria determinante para salvar a legenda.