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Política

O encontro do setor produtivo para sabatinar candidatos ao governo do DF

Postulantes ao comando do Palácio do Buriti serão sabatinados diante de uma plateia que conhece de perto os desafios de produzir, investir e gerar empregos

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 09h30
Celina Leão
Celina Leão (Luh Fiuza/.)
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O encontro do setor produtivo para sabatinar candidatos ao governo do DF Priorizar nos meus resultados Google

Sete entidades do setor produtivo do Distrito Federal realizam na próxima semana uma sabatina com os candidatos ao comando do Palácio do Buriti diante de uma plateia que conhece de perto os desafios de produzir, investir e gerar empregos na capital.

Fecomércio-DF, Fibra, Fape-DF, CDL-DF, Sebrae-DF, Fenatac e Faci-DF promovem, nos dias 31 de agosto e 3 de setembro, o projeto Diálogos com o Setor Produtivo, que reunirá seis candidatos ao governo do DF para apresentar propostas e responder a perguntas sobre desenvolvimento econômico e social.

A primeira rodada será realizada na sede da CDL-DF, com Paula Belmonte, do PSDB, Leandro Grass, do PT, e José Roberto Arruda, do PSD.

Em 3 de setembro, na Fecomércio-DF, será a vez de Ricardo Cappelli, do PSB, Celina Leão, do PP, e Kiko Caputo, Novo.

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O formato será igual para todos: apresentação inicial de propostas e, depois, perguntas formuladas pelas sete entidades. A ideia é fugir do roteiro tradicional de eventos eleitorais e colocar temas concretos da economia no centro da discussão.

Para Eduardo Rodrigues, presidente da CDL-DF, a sabatina representa uma oportunidade de transformar o debate eleitoral em uma discussão objetiva sobre o futuro econômico da capital. “O que estamos fazendo é construindo uma ponte entre quem pretende governar e quem produz, investe, emprega e movimenta a economia. Mais do que ouvir candidatos, queremos saber que Distrito Federal eles pretendem entregar e qual será o papel do setor produtivo nessa construção”.

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