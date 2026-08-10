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Política

O encontro de presidenciáveis que deve reunir Zema, Caiado e Renan Santos em Brasília

UNECS reúne postulantes ao Planalto para entregar carta com 14 demandas do setor de comércio e serviços

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 10h30 | Atualizado em 10 ago 2026, 10h35
Três homens em close-up: um de óculos e terno azul com gravata listrada, segurando um microfone; outro de cabelo branco e terno azul claro, sorrindo e segurando um microfone; e um terceiro de barba, camisa listrada clara, braços cruzados
Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos (///Divulgação)
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O encontro de presidenciáveis que deve reunir Zema, Caiado e Renan Santos em Brasília Priorizar nos meus resultados Google

A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS) realiza na terça-feira, dia 18, o “Encontro com os Presidenciáveis – Diálogo pelo Futuro do Brasil”. O fórum terá a participação de, ao menos, três pré-candidatos à Presidência: Augusto Cury (AVANTE), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (NOVO). Além deles, o ex-governador Ronaldo Caiado está pré-confirmado.

O evento tem por objetivo central apresentar aos postulantes um manifesto com 14 eixos estratégicos para o setor produtivo elevar a competitividade e atenuar os entraves burocráticos. Com a participação dos pré-candidatos ao Executivo, a UNECS visa influenciar diretamente os planos de governo, de forma que as expectativas do mercado estejam asseguradas nas diretrizes de gestão.

O fórum ocorre em Brasília, das 9h às 18h.

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