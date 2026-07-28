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Política

O encontro de Lula com diretor da OMS que foi alvo de negacionismo de Bolsonaro e Trump

Petista acompanhará Tedros Adhanom na visita ao Hospital Federal do Andaraí

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 07h30
Presidente Lula
Presidente Lula durante evento no Planalto  (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O encontro de Lula com diretor da OMS que foi alvo de negacionismo de Bolsonaro e Trump Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcará nesta terça-feira no Rio de Janeiro para um encontro com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom.

O petista o acompanhará na visita ao Hospital Federal do Andaraí, que integra a passagem do chefe da OMS pelo Brasil durante a 26ª Conferência Internacional sobre Aids, realizada na capital fluminense entre os dias 26 e 31 de julho.

O encontro ocorre em meio às turbulências da relação entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e meses antes da eleição presidencial, na qual o petista terá Flávio Bolsonaro como principal adversário.

Durante a pandemia, Tedros foi alvo do comportamento negacionista de Trump e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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O presidente norte-americano chegou a acusar a entidade de encobrir informações sobre a pandemia e de ter uma postura centrada na China no início da crise sanitária. Tedros defendeu o trabalho da OMS e pediu em mais de uma oportunidade que o vírus não fosse politizado. O governo Trump chegou a suspender o repasse de recursos financeiros à organização.

No início deste ano, a Casa Branca confirmou a saída do país da OMS, seguindo orientações de Trump, que alegou insatisfação com a suposta independência e a gestão da entidade durante a emergências de saúde global.

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Já o ex-presidente brasileiro adotou uma postura ao longo da pandemia que gerou atritos com a OMS, especialmente em função de suas posturas e discursos classificados como negacionistas.

Além de criticar e descumprir as orientações de distanciamento social, lockdowns e o uso de máscaras, Bolsonaro promoveu o uso de medicamentos sem comprovação científica contra a Covid-19 e classificou a doença como uma “gripezinha, questionando, por exemplo, os dados oficiais de mortalidade.

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