O encontro da Esfera que reunirá ministro de Lula e coordenadora econômica de Flávio

A Esfera Brasil promoverá em setembro um evento para debater temas como cenário eleitoral, soberania nacional, desafios para a competitividade brasileira, avanços no saneamento, inteligência artificial e produtividade, segurança pública, economia e contas públicas.

Marcado para 14 de setembro, o Seminário Brasil reunirá os ministros Dario Durigan (Fazenda) e Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e a coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques.

Além deles, estarão presentes Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, e Mario Sarrubbo, integrante do Conselho Nacional de Segurança Pública e Social.

Empresários, parlamentares e lideranças dos setores público e privado também marcarão presença.

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O evento ocorrerá na Casa Fasano, em São Paulo.